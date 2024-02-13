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У п'яти громадах Звягельського району зафіксоване збільшення кількості випадків грипу та ГРВІ
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У п'яти громадах Звягельського району зафіксоване збільшення кількості випадків грипу та ГРВІ

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У Звягельському районі з січня 2024 року лікарі зафіксували зростання захворюваності на ГРВІ та грип у п'яти громадах району.

Про це Суспільному розповіла завідувачка Звягельського районного відділу державної установи "Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб" Наталія Корпач.

За її словами, збільшення спостерігається у Барашівській та Довбишській громадах, а також незначне збільшення у Брониківській громаді.

"Також зафіксовано зростання захворюваності у Пулинській та Курнинській громадах. На спад пішла захворюваність у Звягельській, Чижівській і Ємільчинській", — сказала Наталія Корпач.

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Наталія Корпач, Звягель, Житомирщина, 13 лютого 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

У Звягельському районі на дистанційну форму навчання перевели п'ять шкіл, п'ять дитячих садків і 44 окремі класи. Начальниця управління освіти і науки Звягельської міськради Тетяна Ващук розповіла, що в місті функціонує 16 навчальних закладів: у 11 з них навчання проводиться очно, у п'яти закладах існують класи, які перейшли на дистанційну форму навчання.

"Відповідно до затвердженої мережі, в нашому місті навчається понад сім тисяч учнів. Учнів 1-4 класів — 193 дитини, 5-9 — 319 і 10-11 — 61 дитина. Найбільше хворіють діти 5-9 класів. Це становить 11% хворих дітей від загальної кількості учнів", — пояснила Тетяна Ващук.

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Тетяна Ващук, Звягель, Житомирщина, 13 лютого 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Зі слів медичної директорки "Центру первинної медико-санітарної допомоги" Звягельської міської ради Галини Барашовець, ситуація у міській лікарні за останній тиждень трохи стабілізувалася.

"Згідно з даними, отриманими від сімейних лікарів, за минулий тиждень було зафіксовано 742 випадки захворювання, з них 11 випадків COVID-19 і один випадок грипу. За попередній тиждень ситуація була трохи вищою — 843 випадки, включаючи дев'ять випадків COVID-19 і також один випадок грипу", — інформувала Галина Барашовець.

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Галина Барашовець, Звягель, Житомирщина, 13 лютого 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Раніше Суспільне писало, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ на Житомирщині в порівнянні з минулим тижнем знизився на дев'ять відсотків. Проте епідемічний поріг залишається перевищеним на 83 відсотки.

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Звягель, Житомирщина, 13 лютого 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

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