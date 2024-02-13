Rusiye tarafından "casuslıq"ta qabaatlanğan qırımtatar Leniye Umerova rus apishanesinde bulunıp, daa bir mektüp yazdı. Anda Ukraina vatandaşı, Qırımda yaşağan hasta babasını ziyaretiniñ tafsilâtlarını añlattı. Amma 2022 senesi ilk qış ayında ruslar onı tuttılar. Saban ayına qadar apishanede bulunacaq, amma tevqif müddetini uzata bilirler.

Öz Facebook saifesinde qardaşı Aziz Umerov, maqbul mektüpni yayınladı.

Qırımtatar qızınıñ qardaşı Suspilne Qırımğa tefsir etti ki, tsenzura sebebinden onıñ mektüpleri pek tezce yollanmaz. Bundan ğayrı, SİZOda Umerovanıñ qomşusı peyda oldı.

"Soñki eki mektübi tutulıp, bizge yollanmadı. Aqrabalarına yazğanına köre, şu anda onıñ qomşusı bar. Beraber vaqıt keçirmege tırışqanları bir qızdır. Olar masa oyunlarını oynaylar, beraber oquylar ve kitaptlarnı oquylar. Semerelice vaqıt keçirmege tırışalar. Makemedev evelki taqiqatnen bağlı bir şey belli degil. Çünki dava qapalı ve tafsilâtları belli degil. Şimdi sabanın başında tevqif müddeti bitecek ve onı uzata bilirler", — dep qayd etti o.

Lefortovodan Leniye Umerovanıñ mektübi, 1. qısmı (qırımtatar tiline tercime etilgen):

"Boş aynıñ başında babam ağrı çekmege başladı. Çoq senedir er şey yahşı edi, bir şey raatsız etmey edi, amma şimdi hastalıq inkişaf etti. Ekimler, ameliyat yapmaq kerekligini ve bunıñ ciddiy bir şey olğanını ayttılar.

Ketmemek variantı yoq edi, amma soñ anda qarar berdim, kimsege bile aytmadım.

İlk qış ayınıñ ekisinde saat dörtte onı ameliyat eter ediler, men ise narkozdan soñ yanına kelecek edim, sürpriz yapacaq edim.

Eñ oñaytlı yol, Gürcistandaki Tbilisiden Aqmescitke doğru ketken mikroavtobus edi.

Ve böylede ilk qış ayınıñ üçünde men "Verhniy Lars" sıñır noqtasında edim. Birincinden er vaqıtki kibi er şey edi: vesiqalarım ve eşyalarımnı baqtılar, Ukraina Vatandaşlarına cep telefonlarını bermege de ayttılar.

Bundan soñ olğan er şey, bitmez qorqunçı tüş edi, ya da felsefece tüşünsem, çağıruv edi.

Meni sıñırdan alıp, Vladikavkazğa kettiler. Ayttılar ki, bir qaç sual berecek soñ Qırımğa ketecek eñ yaqın avtobusqa mindirecekler.

Saat eki buçuqqa qadar maña sual berdiler ve keç olğanı sebebinden musafirhanege taksi çağırdılar. Ayttılar ki, saba maalinde yolumnı devam ete bilirim.

O yerge ketkende qaravullar meni toqtattılar, vesiqalarımnı teşkerdiler, amma ecnebiy ülkeniñ vatandaşı olğanım sebebinden bölgede bulunma iznini köstermege soradılar.

Bu, memuriy bozmadır. Menim iznim olmaması, bir qaç biñ rublelik cezanen cezalana. Ekinci kere olsa, ülkeden sürgün ete bilirler.

Saba saat 5te makemede "sürgünlik" qararını berdiler. Bir saatten ecnebiyler içün apishanede meni teşkerdiler. Tamam anda insanlar, eki ülkeniñ diplomatik müessiseleriniñ cinayetçini vatanına nasıl qataracaqlarını qarar vermesini bekleyler.

Аmma küçük bir hususiyeti bar, Rusiye Ukrainanen cenkleşmege başladı ve diplomatik munasebetleri yoq. O yerden seni alıp çıqaramazlar.

O zamanki advokatım üç aydan soñ ükümniñ lâğu etilmesini becerdi.

Amma anda otura edim. Babamnı muvafqiyetnen ameliyat ettiler. Faqat sürpriz, mümkün olğance yaramay oldı".

Leniye Umerovanıñ mektübi, 1. qısmı. Фото: Facebook/Азіз Умеров

Leniye Umerovanıñ mektübi, 2. qısmı. Фото: Facebook/Азіз Умеров

Leniye Umerova aqqında ne bilemiz 2022 senesi ilk qış ayından berli Rf akimiyeti, 25 yaşındaki qırımtatar Leniye Umerovanı qanunsız olaraq tuta edi. Oña qarşı bir qaç memuriy protokol tizdi. Birinci kere sanki vesiqalarını bermegen, bundan soñ sanki telefonını bermegen, bundan soñ da sanki "masadan çıqmağan ve qarşılıq köstergen". Suspilne Qırım Leniyeniñ ağası Aziz Umerovnen laf etti. Rusiye tarafından ukrain pasportına saip olğanı ve rus pasportından red etkeni sebebinden maküm etilgen qardaşınıñ ikâyesini añlattı. Qırım uquq qorçalayıcı gruppasınıñ başı Olha Skrıpnık, qırımtatar Leniye Umerovanıñ Rusiyedeki izolâtorda teqvif müddetiniñ uzutılmasınıñ sebeplerini añlattı. Bundan ğayrı, uquq qorçalayıcı, qadınnı işğalcilerden qurtarmağa ve evge qaytarmağa yardım etecek yollarnı bildirdi. Quralaynıñ 5-inde Moskvadaki Lefortov rayon makemesi, ruslarnıñ Şimaliy Osetiyada 5 ayğa qanunsız olaraq tevqif etkeni qırımtatar Leniye Umerovanı epis etti. Leniye Umerovanıñ qorçalayıcıları, qorçalayıcı tedbirniñ miqdarını iddialaşmağa planlaştıralar. İlk qış ayınıñ 18-inde Moskvadaki Lefortovo makemesi, qırımtatar Leniye Umerovanıñ qorçalayıcı tedbirniñ uzatılması aqqında taqiqatçınıñ ricasını baqtı. Qırımtatar qadınnı "casuslıq"ta (RF CQniñ 276. maddesi) qabaatlandı. Onıñ tevqif müddetini daa eki ayğa uzatıldı.

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