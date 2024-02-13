В обласному центрі Волині 13 лютого провели в останню дорогу полеглого в боях за Україну 52-річного військовослужбовця Сергія Гаврука. Чин похорону відбувся у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Попрощатися із волинянином до храму прийшли рідні, друзі та знайомі, побратими та жителі міської громади.

Прощання з захисником на території луцького храму. Фото: Суспільне Луцьк

Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації. Служив у війську гранатометником. Помер воїн 9 лютого 2024 року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мєчнікова від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі селища Діброва Луганської області.

На світлині — полеглий Сергій Гаврук. Фото: Суспільне Луцьк

Як розповів Суспільному військовослужбовець Ігор, його побратим був мужнім чоловіком та хорошою людиною.

"Він ніколи нічого не боявся: Бахмут спочатку, потім Куп'янськ, а потім на Лимані, де ці травми отримав. Нога — ампутація була, і так осколками був насичений сильно..." — сказав побратим полеглого.

Запам'ятав військового Сергія Гаврука лише з позитивної сторони його побратим Микола. "Він компанійський був. Одним словом — людина-душа. В нього постійно жарти були, анекдоти. Веселий був, завжди сміявся", — зазначив чоловік.

Побратими Ігор (ліворуч) та Микола (праворуч). Фото: Суспільне Луцьк

Прийшла попрощатися востаннє з Сергієм Гаруком його знайома Оксана Шклярук. "Був добряк, весь час сміявся. Я його бачила дуже давно. Просто прийшла така звістка, то це мій обов'язок сюди прийти, провести його", — каже жінка.

Оксана Шклярук. Фото: Суспільне Луцьк

Військовослужбовець Сергій Гаврук працював охоронцем у Волинському університеті імені Лесі Українки, розказав його колега Микола Негодюк. З його слів, волинянин пішов до війська добровольцем та з перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист України.

"Два роки стояв практично на нулі, на передку. І, на жаль, сьогодні провели його в останню путь нашого Сергія. Хай йому буде земля пухом... Він залишиться в наших серцях, нашій пам'яті як відповідальна, надійна людина, товариш", — сказав чоловік.

Микола Негодюк. Фото: Суспільне Луцьк

Волиняни поблизу собору та на Театральному майдані на колінах проводжали захисника.

Фото: Суспільне Луцьк

Поховали воїна Сергія Гаврука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа Луцького району.

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