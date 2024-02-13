У Москві сталася пожежа на території заводу МіГ — соцмережі

У РФ у Москві сталася пожежа на території заводу МіГ на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла у реконструйованому цеху, прибудованому до діючого корпусу заводу.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними "Бази", загоряння сталося на 2 і 3-му поверхах будівлі. Причина пожежі поки залишається невідомою.

Зазначається, що площа пожежі — 70 квадратних метрів. Також повідомляється про евакуацію. До місця події вирушили кілька пожежних бригад, йшлося про ризик переходу вогню і на інші будівлі заводу.

Наразі російські телеграм-канали повідомляють, що відкрите горіння біля заводу МіГ ліквідували. При цьому покрівля продовжує тліти. Її розбирають пожежники. Вони також заливають перекриття, щоб вогонь не поширився далі.

Суспільне намагається отримати коментар в українських спецслужб щодо пожежі.