У дитсадку на Вінниччині тестують економну систему опалення

У Жмеринці в дитячому садочку №3 “Веселка” тестують систему обігріву, яка допоможе зекономити гроші в опалювальний період. Тут встановили п’ять сучасних теплових насосів. Зробили це в рамках проєкту з відновлення та реконструкції України, який фінансується урядом Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Про це Суспільному розповіла директорка закладу Наталя Худолій.

“Якщо проаналізувати 2023 рік, томи використали 527 тисяч гривень на опалювальний сезон. Враховуючи те, що в нас сьогодні працюватиме нова система теплових насосів, ми плануємо на 30% зменшити витрати”, — сказала Наталя Худолій.

Фото: Суспільне Вінниця

Нині моніторять, скільки кіловат споживають встановлених у закладі п’ять теплових насосів.

“Можуть, наприклад, працювати всі п’ять теплових насосів, але це буде багато використовуватися кіловат. Тому сьогодні моніториться. Якщо на вулиці тепло, то ми використовуємо тільки два насоси. Якщо холодно, то три”, — сказала Наталя Худолій.

Фото: Суспільне Вінниця

Теплові насоси у дитсадку встановили за грантові гроші. Жмеринка — одна з п’яти міст в Україні, де реалізують проєкт із відновлення та реконструкції України, який фінансується урядом Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), розповів нам начальник міського управління економіки Анатолій Коновал.

Фото: Суспільне Вінниця

“Робота самої системи теплових насосів складається із зовнішніх блоків, які по принципу беруть різницю температур повітря. І подається у внутрішній блок, що безпосередньо в підвальному приміщенні, і ця температура відбирається з фреона і передається воді. Вода насосом подається в групи 50-51 за Цельсієм. Встановлення теплових насосів — це перехід на альтернативний вид палива. Як резервне залишається котел на твердому паливі. Теплові насоси на третину дешевше і споживають менше енергоносії, ніж традиційні види палива. Це і зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу, економія енергоресурсів, це й економія бюджетних коштів, які направлені на опалення цього закладу”, — сказав Анатолій Коновал.

Фото: Суспільне Вінниця

Поки проходить апробація насосів, з японською стороною проводять онлайн-конференцію.

“Нас вчать, нам показують, яке обладнання, як воно має функціонувати правильно, як сьогодні забезпечити комфортне тепло в нашому дошкільному навчальному закладі. Крім того, що присутні представники Японії, уряду України та представники громад, де реалізуються проєкти. Вся інформація про роботу наших теплових насосів передається на монітор, і наші колеги мають можливість моніторити, скільки калорій витрачається за місяць, добу. Всю інформацію, яка подається через теплові насоси, наші колеги можуть переглядати через монітор. Вони мають можливість і допомагати, і моніторити, скільки кіловат ми використовуємо. І надають нам практичну допомогу”, — розповіла Наталя Худолій.

Фото: Суспільне Вінниця

Окрім Жмеринки, теплові насоси в рамках україно-японської співпраці встановили і в Гніванському дитсадку, розповів нам координатор виконання робіт Віталій Павловський.