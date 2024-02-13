У підпільному цеху на Волині вилучили 33 тонни тютюну

В підпільному цеху на Волині правоохоронці вилучили 33 тонни тютюнової сировини вартістю понад 20 мільйонів гривень.

Як повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань України, сировину з Волині продавали на території Львівської і Київської областей.

Зі слів правоохоронців, група волинян вирощувала тютюн у складському приміщенні. Підпільне підприємство охоронялось і було огороджене парканом з системою відеонагляду і сигналізації.

Під час обшуків у цеху знайшли професійне обладнання, на якому тютюн висушували, подрібнювали і ферментували.

За фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту тютюну причетним загрожує штраф із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

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