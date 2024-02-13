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Допомагала окупантам на Херсонщині: волонтерка з Криму отримала підозру від СБУ
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Допомагала окупантам на Херсонщині: волонтерка з Криму отримала підозру від СБУ

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Волонтерка Катерина Нестеренко, якій оголошено підозру у пособництві державі-агресору
Кримська проросійська волонтерка Катерина Нестеренко. Фото: Центр журналістських розслідувань

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у пособництві державі-агресоруч. 1 ст. 111-2 КК України волонтерці з окупованого Криму Катерині Нестеренко, яка з 2023 року збирає гроші на допомогу російським військовим на Херсонському напрямку. Її брат Андрій Петрусевич вже підозрюється у колабораційній діяльності.

Про це йдеться в оприлюдненому тексті підозри.

За даними слідства, 26-річна уродженка Сімферополя та мешканка Києва на початку повномасштабного російського вторгнення повернулася до Криму та почала "волонтерську діяльність".

Зокрема, з жовтня 2023 року по лютий 2024 року вона збирала гроші на придбання квадрокоптерів, продуктів, засобів гігієни і наборів першої медичної допомоги для російських військових, які беруть участь у бойових діях проти України на території Херсонщини. Йдеться про "126-й окремій гвардійській Горлівській Червонопрапорній, ордена Суворова бригаді берегової оборони РФ" та "добровольчому батальйону "Крим".

Нестеренко є волонтеркою окупаційного фонду "Добро мира – волонтеры Крыма", яким керує дружина її рідного брата, якого підозрюють у колабораціонізмі Андрія Петрусевича — Валерія Петрусевич. Брат агітував мобілізованих вступати до ПВК "Вагнер", а його дружина — російська пропагандистка, яка на початку 2023 року заявила, що викрала дитину з окупованого Енергодару Запорізької області та "оформила на нього документи про опіку".

Також вона донька ексдепутата Сімферопольської міської ради від блоку "За Януковича" Віталія Петрусевича, обраного у 2006 році. Наразі він власник будівельного бізнесу на півострові, зокрема, ТОВ "НВП "Пластополімер", яке виступало замовником та інвестором будівництва елітного житлового комплексу в Ялті "Дарсан-Палас".

Крім того, волонтерка є співвласницею готелів "Міленіум" у Судаку, "Князь Голіцин" і гостьових котеджів "У Берендея" в Новому Світі та квартир у Сімферополі.

За пособництво державі-агресору їй загрожує від 10 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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