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Сили оборони просунулися на заході Запорізької області — ISW
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Сили оборони просунулися на заході Запорізької області — ISW

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Українські військові просунулись на заході Запорізької області, поблизу Кам'янського.
Танк Збройних сил України. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові просунулись на заході Запорізької області, поблизу Кам'янського.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 12 лютого.

"Геолоковані кадри, опубліковані 12 лютого, вказують на те, що українські війська просунулися на захід від П’ятихаток (28 км на північний захід від Роботиного) поблизу Кам’янського, хоча це просування, ймовірно, не було останнім", — йдеться у звіті.

У звіті ISW повідомляється, що на Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили атаку армії РФ західніше Новопрокопівки Запорізької області. Про це аналітикам Інституту вивчення війни стало відомо з вечірнього звіту Генштабу ЗСУ за 12 лютого.

"Російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Новопрокопівки", — зазначається в звіті ISW.

Також згідно з даними ISW, 12 лютого на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

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