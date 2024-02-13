У січні 2024 року на Житомирщині народилися 593 дитини, а померли 1976 людей, відтак смертність в області втричі перевищує народжуваність.
Про це у відповіді на запит Суспільного розповіла начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Житомирській області Світлана Садовська.
Така тенденція зберігається з 2021 року.
"Відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану, у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях" державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника. Державна реєстрація народження дитини та визначення її походження здійснюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця її народження чи проживання її батьків. Державна реєстрація смерті здійснюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця смерті чи проживання померлої людини", — повідомила Світлана Садовська.
Скриншот з відповіді на запит Суспільного від начальниці відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Житомирській області Світлани Садовської
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