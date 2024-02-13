НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Оборонця із Вінниччини відзначили двома нагородами
ВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Оборонця із Вінниччини відзначили двома нагородами

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Оборонця із Вінниччини відзначили двома нагородами
Борислав Мельник отримав відзнаку Міністра оборони України — "Хрест доблесті". Фото: Віталій Драган

Оборонця із Бершадської громади, що на Вінниччині, Борислава Мельника відзначили двома почесними нагородами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Бершадський міський голова Віталій Драган.

Борислав Мельник отримав відзнаку Міністра оборони України — "Хрест доблесті". А також відзнаку 35 окремої бригади морської піхоти ім. Контр-Адмірала М. Остроградського "За штурм".

Нагорода
Фото: Віталій Драган

Що відомо

  • Відзнакою — медаль "Хрест доблесті" — нагороджуються військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, службова діяльність яких в мирний час або під час воєнного стану (особливого періоду) визнана винятково корисною.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Похоронна процесія за Василем Бойком. Лютий, 2024
Захищав Україну з 2014 року: на Тернопільщині поховали бійця Василя Бойка
На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні захисником Ігорем Гаврищуком
На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні захисником Ігорем Гаврищуком
"Ветеран таксі" для поранених. Лютий, 2024
У Тернополі запрацювало спеціально обладнане таксі для поранених
На Закарпатті попрощалися із полеглим захисником Михайлом Бадзо
На Закарпатті попрощалися із полеглим захисником Михайлом Бадзо
На початок