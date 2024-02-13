Оборонця із Вінниччини відзначили двома нагородами

Оборонця із Бершадської громади, що на Вінниччині, Борислава Мельника відзначили двома почесними нагородами.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Бершадський міський голова Віталій Драган.
Борислав Мельник отримав відзнаку Міністра оборони України — "Хрест доблесті". А також відзнаку 35 окремої бригади морської піхоти ім. Контр-Адмірала М. Остроградського "За штурм".
Фото: Віталій Драган
Що відомо
- Відзнакою — медаль "Хрест доблесті" — нагороджуються військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, службова діяльність яких в мирний час або під час воєнного стану (особливого періоду) визнана винятково корисною.