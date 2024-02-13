Тростянецька міська лікарня 12 лютого отримала партію медичної гуманітарної допомоги, яка надійшла до Тростянця з Італії, від Української Асоціації "24 febbraio".
Про це повідомила Тростянецька міська рада.
До Тростянецької міської лікарні доставлено 219 коробок з медикаментами широко спектру дії, памперсами, дитячим харчуванням, надійшло також 5 вагів для немовлят, дитячий столик та крісла тощо.
Послугами Тростянецької міської лікарні користуються й місцеві жителі громади, й ті, хто переселився до Тростянця під час війни, й мешканці сусідніх громад. Тут народжуються діти, лікуються діти й дорослі у відділеннях стаціонару, проходять профогляди працівники різних підприємств.
Директор Тростянецької міської лікарні Анатолій Плахтиря зазначив, що надана гуманітарна допомога є вкрай важливою для громади та подякував італійським благодійникам – організації "Le Medicine onlus" з міста Гроттаферрта.
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