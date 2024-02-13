НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Помаранчевий" рівень небезпеки: у двох районах на Волині можливі нові підтоплення
довкілляРегіони

"Помаранчевий" рівень небезпеки: у двох районах на Волині можливі нові підтоплення

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Ковельському та Камінь-Каширському районах на Волині оголосили "помаранчевийII "Помаранчевий" рівень — погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. " рівень небезпеки через можливість підтоплення житлових будинків.

За даними обласного гідрометеоцентру, з 14 по 16 лютого очікується чергове підвищення рівнів води на річках Вижівка і Стохід. Як наслідок — вода може дістатися житлових будинків.

Також, кажуть синоптики, на річках басейну Прип'яті продовжиться поступовий рiст рівнів води на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, що призведе до затоплення річкових заплав.

Як повідомили в пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів в області, станом на 13 лютого на території Волинської області затоплені більш як 13,7 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. 8,5 тисячі гектарів і 246 господарських будівель нині підтоплені в Ковельському районі, 5,2 тисячі гектарів — у Камінь-Каширському.

Від початку зими насосні станції області відкачали 6,5 мільйонів кубометрів води. Аварійні бригади Прип’ятської, Любешівської та Ковельської експлуатаційних дільниць щоденно відстежують паводкову ситуацію.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
З &quot;квітневої&quot; до &quot;березневої&quot;: як зміниться погода на Черкащині
З "квітневої" до "березневої": як зміниться погода на Черкащині
На Миколаївщині рибалка завдав понад 300 тисяч гривень збитків державі — поліція
На Миколаївщині рибалка завдав понад 300 тисяч гривень збитків державі — поліція
На Дніпропетровщині зафіксували зростання кількості лисиць: що робити, якщо побачили дику тварину
На Дніпропетровщині зафіксували зростання кількості лисиць: що робити, якщо побачили дику тварину
На просп. Правди відреставрували таблички у сквері на честь загиблих жінок-військових
На Виноградарі в Києві відреставрували таблички у сквері на честь загиблих жінок-військових
На початок