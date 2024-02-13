У Ковельському та Камінь-Каширському районах на Волині оголосили "п омаранчевий " рівень небезпеки через можливість підтоплення житлових будинків.

За даними обласного гідрометеоцентру, з 14 по 16 лютого очікується чергове підвищення рівнів води на річках Вижівка і Стохід. Як наслідок — вода може дістатися житлових будинків.

Також, кажуть синоптики, на річках басейну Прип'яті продовжиться поступовий рiст рівнів води на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, що призведе до затоплення річкових заплав.

Як повідомили в пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів в області, станом на 13 лютого на території Волинської області затоплені більш як 13,7 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. 8,5 тисячі гектарів і 246 господарських будівель нині підтоплені в Ковельському районі, 5,2 тисячі гектарів — у Камінь-Каширському.

Від початку зими насосні станції області відкачали 6,5 мільйонів кубометрів води. Аварійні бригади Прип’ятської, Любешівської та Ковельської експлуатаційних дільниць щоденно відстежують паводкову ситуацію.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.