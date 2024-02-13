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На Вінниччині у ДТП травмувався 10-річний школяр
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На Вінниччині у ДТП травмувався 10-річний школяр

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На Вінниччині у ДТП травмувався 10-річний школяр
Фото: ГУНП у Вінницькій області

У місті Немирів, що на Вінниччині у ДТП травмувався 10-річний хлопчик. Про це йдеться на сайті ГУНП у Вінницькій області.

Попередньо, 63-річний водій шкільного автобуса Isuzu скоїв наїзд на хлопчика, який раптово вибіг на проїзну частину дороги.

У результаті аварії хлопчика госпіталізували.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

За фактом автопригоди розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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