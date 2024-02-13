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Укренерго: на ранок без світла — 354 населені пункти, БпЛА пошкодили обладнання ТЕС на Дніпропетровщині
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Укренерго: на ранок без світла — 354 населені пункти, БпЛА пошкодили обладнання ТЕС на Дніпропетровщині

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Укренерго: без світла 354 населені пункти, БпЛА пошкодили ТЕС на Дніпропетровщині
Ремонт електромереж. Фото: Суспільне Херсон

Вночі російські БпЛА пошкодили обладнання ТЕС на Дніпропетровщині. Електропостачання споживачів не переривалось. Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 354 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Харківської областей. Загалом споживання тримається на низькому, як для зими, рівні.

Про це станом на ранок 13 лютого повідомили в “Укренерго”.

“В ніч на 13 лютого ворог знову завдав удару БпЛА по енергетичним об’єктам на Дніпропетровщині. Пошкоджено обладнання однієї з теплових електростанцій (ТЕС). Електропостачання споживачів не переривалось, застосування будь-яких графіків відключень не прогнозується. Зафіксовано порушення в теплопостачанні м. Дніпро”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через пошкодження на ТЕС односторонньо вимкнулись одна магістральна повітряна та одна кабельна лінії НЕК “Укренерго”.

При цьому загальна пропускна здатність високовольтних мереж “Укренерго” достатня для покриття наявного попиту.

  • В Дніпропетровській області відновлено живлення 69 657 споживачів, які були знеструмлені під час попередніх атак на енергетичну інфраструктуру регіону. На ранок через бойові дії знеструмлено 52 споживачі в Нікопольському районі.
  • В Харківській області триває відновлення електромереж на вулицях, які постраждали під час атаки на нафтобазу.
  • Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 354 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Харківської областей.
  • У зв’язку з підтопленням знеструмлено 24 споживачі в Закарпатській області.
  • З технічних причин є відключення в Дніпропетровській, Київській, Чернігівській областях. Тривають ремонтні роботи.

За даними “Укренерго”, через потепління споживання продовжує триматись на досить низькому, як для зими, рівні.

Так, 12 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00. Його рівень був на 5% нижче, ніж у попередній робочий день — п’ятницю, 9 лютого.

13 лютого, станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 0,4% вищий за відповідний показник 12 лютого.

Повідомляється, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

Протягом доби на теплових електростанціях в аварійний ремонт виведено 1 енергоблок.

Експорт сьогодні здійснюється в нічні та денні години в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 2 314 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 240 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 2 491 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 638 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

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