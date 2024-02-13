Бійці окремого загону "Любарт" з Луцька увійшли до складу бригади НГУ "Азов"

Бійці окремого загону спеціального призначення "Любарт" з Луцька офіційно увійшов до складу 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Про це спецпризначенці повідомили на сторінці загону у facebook.

Підрозділ, куди увійшли бійці "Любарту", був створений з ветеранів полку "Азов" після початку повномасштабного вторгнення. Зараз цей підрозділ долучається до складу бригади "Азов" як п'ятий батальйон спеціального призначення.

Що відомо про п'ятий батальйон Азову "Любарт"

Військовий підрозділ, до складу якого увійшли переважно волиняни добровольці, ветерани АТО, ветерани полку "Азов", футбольні фанати, члени організацій "Національний Корпус" сформували у Луцьку з початком активізації бойових дій.

Бійці "Любарта" брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині і бились на Запорізькому напрямку.

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