Хліб, булочки та пампушки: у Черкасах підтримують переселенців

Двісті буханок хліба видали переселенцям у Центрі гостинності в Черкасах. Протягом місяця можуть купити і видати 600 хлібин.

Така волонтерська ініціатива в місті діє десять років, розповів координатор центру Віктор Дивнич.

Цього разу у Центрі гостинності роздавали білий хліб, пампушки та солодкі булочки. Останні зазвичай закінчуються першими. Їх бере не вперше, каже Любов Іванівна з Ізюма.

"Буде два роки як ми тут. Ну я і не знала, знайома подзвонила сказала, тепер я частіше беру. Мені подобається і сину подобається".

Обрала пампушки пані Валентина. Вона із сином приїхала з Оріхова Запорізької області.

"Я вже була тут, ми постійно вам беремо. Дякую що ви є, що непокоїтеся за нас.

Фото: Суспільне Черкаси

Такі видачі допомагають трішки заощаджувати пенсію, пояснила Ольга Боднар:

"Дуже хороша це допомога. Особливо таким людям як я, пенсійного віку. Дуже хороша допомога і продуктова хороша допомога. І хоча б речі, як ми приїхали сюди, оце все бралося тут. Приїхали з дому, їхали на скільки, на два тижні, ну може на місяць, а вийшло вже скоро ось два роки".

Фото: Суспільне Черкаси

Хлібом нікого не забезпечують, а діляться тим що є, розповідає про цю доброчинну акцію координатор центру Віктор Дивнич. У місяць, з його слів, можуть купити і видати 600 хлібин.

"Зараз нас фінансово підтримує наша діаспора з Америки, українці які дуже давно поїхали в Америку, вони бачать як працює центр, вони бачать кому допомагаємо, це кредит довіри. Працює дуже велика команда: хтось по черзі платить по хліб, хтось його пече, хтось його вантажить, хтось видає. Залучили понад 20 волонтерів. Є родини де люди з інвалідністю, які не виходять з дому і ми зараз підтримуємо таких людей. Ну і також ВПО", — розповів пан Віктор.

Згодом додав, що волонтерам хочеться аби люди не зловживали допомогою, а були вдячні за таку маленьку ініціативу.

Фото: Суспільне Черкаси

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube