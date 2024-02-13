У Луцьку судять керівника фірми, якого обвинувачують у постачанні до РФ комплектуючих для виробництва підводних човнів.

Розгляд справи триває у Луцькому міськрайонному суді. На черговому засіданні розпочали досліджувати докази у справі.

Що відомо слідству

23 травня 2023 року Служба безпеки України оприлюднила інформацію про викриття тіньової схеми продажу стратегічно важливої продукції з України до РФ. За даними слідства, до організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

"Іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію", — йдеться у заяві СБУ.

Прокурор Олег Костюк представляє суду зібрані докази. Суспільне Луцьк

Розгляд справи у суді

Під час розгляду справи головуючий суддя Анатолій Марчук досліджує докази, здобуті у результаті проведення негласних слідчих дій. Їх представляє прокурор Олег Костюк.

Як він розповів Суспільному, обвинувачення має покази свідків, телефонні розмови та листування керівника фірми, які доводять його винуватість.

"Корбут обвинувачується у допомозі державі-агресору, що виразилося у проведенні господарської діяльності. Тобто, постачання через посередників — Естонську, Литовську Республіки до Російської Федерації циліндричних роликів, незважаючи на те, що за це передбачена кримінальна відповідальність", — говорить прокурор.

Зі слів прокурора, санкція статті, за якою пред'явлено обвинувачення, передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Прокурор Олег Костюк. Суспільне Луцьк

Що каже обвинувачений

Під час судового засідання обвинувачений та його адвокатка були не проти присутності у залі суду журналістів, але знімати їх заборонили.

В перерві судового засідання чоловік погодився поспілкуватися із Суспільним. Каже, що до повномасштабної війни його фірма виготовляла та продавала запчастини до однієї з російських фірм, що зареєстрована в Томську.

"З 2014-го року, що був запрєт? Ми торгували цим роликом до війни. Да, ми торгували", — розповів обвинувачений.

Зі слів обвинуваченого, остання поставка, яку здійснила його фірма була 21-го лютого 2022 року. Після цього, за його версією, товар стали збувати в Європу.

"Я переправив через границю — получив гроші і всьо. Звідки я знав куди воно дальше? Я не відповідаю. В мене в контракті так написано", — каже обвинувачений.

Зі слів прокурора, у слідства є докази, що обвинувачений знав про схему постачання запчастин до РФ. Її учасником також називають керівника столичної фірми, який сприяв проведенню оборудки. Його в іншому провадженні визнали винним та присудили 3 роки з іспитовим терміном.

Подальший розгляд справи за обвинуваченням Корбута відклали на кінець лютого. Суд продовжить розглядати зібрані слідством докази.

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