Японія планує надавати довгострокову підтримку військово-морській владі Філіппін, Індонезії, Малайзії та В'єтнаму. Цей крок спрямований на протидію Китаю в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє NHK.

За даними видання, Японське агентство міжнародного співробітництва розробить 10-річний план підтримки цих чотирьох країн, які уряд розглядає як найпріоритетніші з погляду безпеки.

У січні на Філіппінах і в Індонезії було проведено дослідження на місцях. Приблизно на квітень заплановано аналогічні заходи в Малайзії та В'єтнамі.

Японські чиновники обговорять з кожною країною постачання безпілотників, радарних систем і патрульних катерів, а також розвиток людських ресурсів.

Детальний план має бути підготовлений до березня наступного року.

Зазначається, що Китай претендує на контроль майже над усім Південно-Китайським морем.

Три роки тому Пекін ухвалив закон, що дозволяє китайській береговій охороні застосовувати силу в регіоні, а інші країни перебувають у стані підвищеної готовності.

Експерт з питань Китаю з Національного інституту оборонних досліджень Міністерства оборони Японії Іїда Масафумі каже, що посилення можливостей чотирьох країн у сфері морської безпеки значно допоможе їм протистояти Китаю.

Раніше агенція Kyodo з посиланням на урядові джерела повідомило, що США та Японія вперше назвали Китай гіпотетичним ворогом під час своїх спільних командно-штабних навчань на тлі зростання занепокоєння щодо можливого вторгнення Пекіна на Тайвань у майбутньому.