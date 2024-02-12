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Скільки мільйонів мита сплатили минулоріч за торгівлю автівками на Житомирщині
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Скільки мільйонів мита сплатили минулоріч за торгівлю автівками на Житомирщині

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Візуалізація, дизайн, авто, гроші
Візуалізація Суспільне Житомир

Сплачене за 2023 рік мито на продані автівки у Житомирській області повернулося на рівень 2021 року. Чи зросла кількість проданих авто та за що в автомобільній галузі сплатили мита у кілька разів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, дізнавалися журналісти Суспільного Житомир.

Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області на запит Суспільного надало інформацію про надходження податків та платежів до бюджетів усіх рівнів по платниках, які займаються торгівлею та обслуговуванням автотранспортних засобів за різними видами діяльності у Житомирі та області.

Скільки мільйонів мита минулоріч сплатили за торгівлю автівками на Житомирщині
Візуалізація Суспільне Житомир

За торгівлю автомобілями та легковими автотранспортними засобами у 2021 році в області сплатили 13,81 мільйона, у 2022 році – 7,39 мільйона, у 2023 році – 13,96 мільйона гривень.

Скільки мільйонів мита минулоріч сплатили за торгівлю автівками на Житомирщині
Візуалізація Суспільне Житомир

Сума сплаченого мита не пов'язана з поверненням торгівлі автомобілями на рівень, який був до початку повномасштабного вторгнення. Про це розповів у коментарі Суспільному Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів, заступник голови ради автомобілістів при Кабміні.

“В країні у 2021 році було продано 106 тисяч нових автівок, відповідно були сплачені з них податки, з урахуванням, що тоді курс долара був десь 25 гривень. У 2022 році було ввезено лише 40 тисяч автівок і, зрозуміло, податків було сплачено менше, незважаючи на те, що долар став вже майже під 40. В 2023 році імпорт і продаж автомобілів виросли не до рівня 2021 року, але все одно виросли на 47% відносн 2022 року. Продажі склали 61 тисячу автомобілів. Тобто, продано було менше, ніж в 2021 році, але, враховуючи інфляцію і курс долара, більше податків було сплачено з однієї автівки у гривневому еквіваленті. Тому за рівнем податків у регіоні сума зрівнялася з 2021 роком. Тобто, насправді, автівок було продано менше, але в гривневому еквіваленті податків з них було сплачено більше”, – розповів Олег Назаренко.

Найбільше у порівнянні з 2021 роком зросла сума мита, сплаченого за оптову торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Так, у 2021 році в Житомирській області мита за цей вид діяльності заплатили 21,9 мільйона, у 2022 році – 30,47 мільйона, а у 2023 році – 54,35 мільйона гривень.

Скільки мільйонів мита минулоріч сплатили за торгівлю автівками на Житомирщині
Візуалізація Суспільне Житомир

За роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів у області сплатили 8,08 мільйона за 2021 рік, 8,54 мільйона за 2022 рік та 16,08 мільйона за 2023 рік.

Скільки мільйонів мита минулоріч сплатили за торгівлю автівками на Житомирщині
Візуалізація Суспільне Житомир

За технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів у 2021 році на Житомирщині сплатили 18,81 мільйона, у 2022 – 16,56 мільйона, у 2023 – 19,44 мільйона.

Скільки мільйонів мита минулоріч сплатили за торгівлю автівками на Житомирщині
Візуалізація Суспільне Житомир

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