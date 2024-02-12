Сплачене за 2023 рік мито на продані автівки у Житомирській області повернулося на рівень 2021 року. Чи зросла кількість проданих авто та за що в автомобільній галузі сплатили мита у кілька разів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, дізнавалися журналісти Суспільного Житомир.

Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області на запит Суспільного надало інформацію про надходження податків та платежів до бюджетів усіх рівнів по платниках, які займаються торгівлею та обслуговуванням автотранспортних засобів за різними видами діяльності у Житомирі та області.

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За торгівлю автомобілями та легковими автотранспортними засобами у 2021 році в області сплатили 13,81 мільйона, у 2022 році – 7,39 мільйона, у 2023 році – 13,96 мільйона гривень.

Візуалізація Суспільне Житомир

Сума сплаченого мита не пов'язана з поверненням торгівлі автомобілями на рівень, який був до початку повномасштабного вторгнення. Про це розповів у коментарі Суспільному Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів, заступник голови ради автомобілістів при Кабміні.

“В країні у 2021 році було продано 106 тисяч нових автівок, відповідно були сплачені з них податки, з урахуванням, що тоді курс долара був десь 25 гривень. У 2022 році було ввезено лише 40 тисяч автівок і, зрозуміло, податків було сплачено менше, незважаючи на те, що долар став вже майже під 40. В 2023 році імпорт і продаж автомобілів виросли не до рівня 2021 року, але все одно виросли на 47% відносн 2022 року. Продажі склали 61 тисячу автомобілів. Тобто, продано було менше, ніж в 2021 році, але, враховуючи інфляцію і курс долара, більше податків було сплачено з однієї автівки у гривневому еквіваленті. Тому за рівнем податків у регіоні сума зрівнялася з 2021 роком. Тобто, насправді, автівок було продано менше, але в гривневому еквіваленті податків з них було сплачено більше”, – розповів Олег Назаренко.

Найбільше у порівнянні з 2021 роком зросла сума мита, сплаченого за оптову торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Так, у 2021 році в Житомирській області мита за цей вид діяльності заплатили 21,9 мільйона, у 2022 році – 30,47 мільйона, а у 2023 році – 54,35 мільйона гривень.

Візуалізація Суспільне Житомир

За роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів у області сплатили 8,08 мільйона за 2021 рік, 8,54 мільйона за 2022 рік та 16,08 мільйона за 2023 рік.

Візуалізація Суспільне Житомир

За технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів у 2021 році на Житомирщині сплатили 18,81 мільйона, у 2022 – 16,56 мільйона, у 2023 – 19,44 мільйона.

Візуалізація Суспільне Житомир

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