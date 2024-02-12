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Сприятлива: синоптик розповів, як погода на Черкащині впливає на сільське господарство
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Сприятлива: синоптик розповів, як погода на Черкащині впливає на сільське господарство

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Сприятлива: синоптик розповів, як погода на Черкащині впливає на сільське господарство
Озимина на полі, ілюстративне фото. Фото: Суспільне Черкаси, ілюстративне

На Черкащині у метровому шарі ґрунту накопичилося 150-240 міліметрів продуктивної вологи. Це одні з найвищих значень за останні 50 років спостережень.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, на більшості площ ґрунт надмірно зволожений до глибини 70 сантиметрів.

"Цьому сприяла значна кількість опадів з початку холодного періоду та незначне промерзання ґрунту. Таке поповнення вологозапасів сприятливе для сільського господарства: напилися вологою дерева та всі зимуючі культури", — пояснив він.

У порівнянні з осінніми вологозапасами, вологість ґрунту збільшилася на 70-156 міліметрів, додав Віталій Постригань.

Ґрунт, з його слів, наразі здатний до подальшого поглинання опадів.

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