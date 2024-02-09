Луцькі студентки шиють спідню білизну для поранених бійців у госпіталях

Студентки-першокурсниці технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету почали відшивати партію спідньої білизни для поранених бійців, які перебувають на лікуванні у госпіталях.

Про це Суспільному розповіла викладачка коледжу, керівниця волонтерського руху Оксана Лисюк.

Оксана Лисюк керує волонтерським рухом колежу від початку повномасштабного вторгнення. Каже, шили аптечки та медичні сумки, ноші для поранених, розгрузки, одяг для бійців, а також сувенірну продукцію, гроші з продажу якої передавали на фронт.

"Я родом з Полісся, з Камінь-Каширського району, з мого села дуже багато чоловіків на передовій, деякі поранені, мої однокласники. Загалом десь 70 людей уже на війні, до десятка в нас уже лежать під прапорами", — каже Оксана Лисюк.

Викладачка коледжу, керівниця волонтерського руху Оксана Лисюк. Фото: Суспільне Луцьк

Цього разу учениці коледжу шиють спіднє з тканини, яку у волонтерський центр навчального закладу принесли лучани, викладачі та студенти.

Тканину для пошиття білизни приносять лучани. Фото: Суспільне Луцьк

Під час теоретичних занять вивчала технологію пошиття виробів, зараз втілює вивчене на практиці 15-річна студентка Наталія Андрійчук.

Студентка Наталія Андрійчук. Фото: Суспільне Луцьк

Студентки шиють те, що потрібно як в госпіталях, так і військовим хлопцям, каже заступниця директора коледжу Інна Андрощук. З її слів, в навчальному закладі постійно тривають збори для військових, нещодавно від коледжу для військових купили два автомобілі.

Викладачі коледжу передають спідню білизну волонтерці Вікторії Ковальчук. Фото: Суспільне Луцьк

Відшиту білизну, а також інші необхідні на фронту речі викладачі коледжу передали волонтерці, засновниці благодійного фонду "Бусінка" Вікторії Ковальчук. Волонтерка каже, що спідню білизну незабаром повезе у шпиталі та військовим на Куп'янський напрямок.

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