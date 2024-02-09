НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Луцькі студентки шиють спідню білизну для поранених бійців у госпіталях
ДОПОМОГАВОЛОНТЕРИЗСУРегіони

Луцькі студентки шиють спідню білизну для поранених бійців у госпіталях

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Студентки-першокурсниці технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету почали відшивати партію спідньої білизни для поранених бійців, які перебувають на лікуванні у госпіталях.

Про це Суспільному розповіла викладачка коледжу, керівниця волонтерського руху Оксана Лисюк.

Оксана Лисюк керує волонтерським рухом колежу від початку повномасштабного вторгнення. Каже, шили аптечки та медичні сумки, ноші для поранених, розгрузки, одяг для бійців, а також сувенірну продукцію, гроші з продажу якої передавали на фронт.

"Я родом з Полісся, з Камінь-Каширського району, з мого села дуже багато чоловіків на передовій, деякі поранені, мої однокласники. Загалом десь 70 людей уже на війні, до десятка в нас уже лежать під прапорами", — каже Оксана Лисюк.

Викладачка коледжу, керівниця волонтерського руху Оксана Лисюк
Викладачка коледжу, керівниця волонтерського руху Оксана Лисюк. Фото: Суспільне Луцьк

Цього разу учениці коледжу шиють спіднє з тканини, яку у волонтерський центр навчального закладу принесли лучани, викладачі та студенти.

Тканину для пошиття білизни приносять лучани
Тканину для пошиття білизни приносять лучани. Фото: Суспільне Луцьк

Під час теоретичних занять вивчала технологію пошиття виробів, зараз втілює вивчене на практиці 15-річна студентка Наталія Андрійчук.

Студентка Наталія Андрійчук
Студентка Наталія Андрійчук. Фото: Суспільне Луцьк

Студентки шиють те, що потрібно як в госпіталях, так і військовим хлопцям, каже заступниця директора коледжу Інна Андрощук. З її слів, в навчальному закладі постійно тривають збори для військових, нещодавно від коледжу для військових купили два автомобілі.

Викладачі коледжу передають спідню білизну волонтерці Вікторії Ковальчук
Викладачі коледжу передають спідню білизну волонтерці Вікторії Ковальчук. Фото: Суспільне Луцьк

Відшиту білизну, а також інші необхідні на фронту речі викладачі коледжу передали волонтерці, засновниці благодійного фонду "Бусінка" Вікторії Ковальчук. Волонтерка каже, що спідню білизну незабаром повезе у шпиталі та військовим на Куп'янський напрямок.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Салліван
"Ставки стають все вищими, ціна бездіяльності зростає": Салліван про підтримку України
Майк Джонсон
Джонсон заявив, що Палата представників не проголосує за допомогу Україні
Гостомель, UNITED24
У Гостомелі перевірили відбудову двох п'ятиповерхівок за кошти UNITED24
Столтенберг заявив, що Конгрес США має наслідувати приклад ЄС у підтримці України
Столтенберг заявив, що Конгрес США має наслідувати приклад ЄС у підтримці України
На початок