"Обійми": унікальну мапу України з ляльками-мотанками представили в Запоріжжі

Унікальну мапу України з ляльками-мотанками представили в Запоріжжі. Проєкт заснували подружжя переселенців Оксани та Олекси Муравльових з Донеччини. Над картою працювали 58 майстринь з усіх регіонів країни. Подивитись на незвичну мапу можна в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва.

На майже трьохметровій мапі розміщена 71 лялька-мотанка. До їхнього створення долучилися 58 майстринь з усієї України й закордоння. За словами Олени Ольшанської, оздоблення карти тривало трохи більше ніж місяць:

"Як розповідала пані Оксана Муравльова, яка є ініціаторкою та організаторою, координаторкою всього проєкту, третього липня вона розмістила оголошення в Фейсбук з ідеєю створити ось такий проєкт. І 24 серпня вже воно все було готове і презентоване".

Олена Ольшанська, бібліотекарка Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва. Фото: Суспільне Запоріжжя

Фото: Суспільне Запоріжжя “Виставка називається "Мапа України "Обійми". І цю назву можна читати по-різному, і обІйми, і обіймИ. І в цьому є такий певний символізм. Тому що майстрині, які виготовляли ляльок для цієї мапи ставили собі за мету об'єднати всі регіони України" Олена Ольшанська, про мапу обіймів

Майстрині мали виготовити ляльку-мотанку, яка буде репрезентувати певний регіон України:

"Кожна майстриня повинна була виготовити ляльку, яка мала презентувати певний регіон. П не обов'язково було, що майстриня повинна була робити ляльку, яка презентуватиме той регіон, звідки вона сама. Тобто могла майстриня з Харківщини, зробити ляльку Волинську", — розповідає Олена Ольшанська.

Ляльки-мотанки на мапі України. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами в.о. директорки Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва Вікторії Писанець, у закладі радо погодилися, щоб проєкт відбувся на території бібліотеки:

“Це унікальний проєкт, унікальна мапа, яка потрапила в книгу рекордів України. Такого ще ніхто не робив, такого ще ніде не було... Приїхала ця мапа до нас у січні, і це було дуже символічно, тому-що саме в січні ми відзначили день Соборності України, а мапа обіймів вона саме і символізує соборність України і єдність нашої держави”, — зазначає Вікторія Писанець.

Ляльки-мотанки на мапі України. Фото: Суспільне Запоріжжя

Запоріжжя не останнє місто, де буде презентована ця виставка. За словами, Олени Ольшанської, мапа вже була презентована на Франківщині, Тернопільщині, Київщині та Чернігівщині.

"Ця мапа мандрує Україною. От зараз вона у Запоріжжі і далі поїде до Дніпра".

Ляльки-мотанки на мапі України. Фото: Суспільне Запоріжжя

Ляльки-мотанки на мапі України. Фото: Суспільне Запоріжжя

Запорізьку область на мапі презентують три ляльки: дві жіночі постаті й чоловіча.

Ляльки-мотанки Запорізької області. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Лялька, що з жовто-червоними стрічками, це лялька Запорозька козачка яку виготовила майстриня Вікторія Дев’ятко. Друга жіноча постать, яка ближе до Донецької області розташована, це лялька, яку звуть Вільняночка. Її зробила інша Запорізька майстриня Ганна Некрилова. А постать Козака, зробила майстриня із Харкова Юлія Соловйова.

Олена Ольшанська підкреслила, що те, що ляльки вийшли в одному кольорі, сталося випадково:

Майстрині не домовлялися між собою, вони не спілкувалися, вони не знали, хто буде робити ляльку та для якого регіону.", — Олена Ольшанська описує ляльки-мотанки Запорізького регіону.

Виставка "Мапа України "Обійми" в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва буде тривати до 23 лютого.

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