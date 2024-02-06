На Луганщині окупанти націоналізуватимуть "безхазяйне" житло — Лисогор

На Луганщині російська окупаційна буде націоналізувати квартири та житлові будинки, в яких ніхто не проживає.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"У так званій"ЛНР" ухвалили "закон", який передбачає виявлення, використання і позбавлення права власності житлових приміщень, в яких не з’являються господарі. Окупанти збираються націоналізувати такі квартири та приватні будинки по всій території, захопленій з 2014 року", — написав він.

За його інформацією, окупаційна влада публікуватиме відповідні оголошення після виявлення такого житла на своїх ресурсах, а також будуть розміщувати оголошення на під'їздах. Після цього господарі цього житла протягом 30 днів мають підтвердити своє право власності.

"У разі відсутності господаря або орендаря складатимуть акти про неможливість встановлення власників об’єктів нерухомості та заноситимуть до окупаційного єдиного реєстру безхазяйного майна. Надалі – визнаватимуть право муніципальної власності на ці об’єкти. Тобто – націоналізуватимуть", — повідомив Лисогор.

Також він додав, що в окупованому Рубіжному окупанти вже почали інвентаризувати будівлі та приміщення банків, аптек, торговельних підприємств та магазинів.

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