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На Луганщині окупанти націоналізуватимуть "безхазяйне" житло — Лисогор
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На Луганщині окупанти націоналізуватимуть "безхазяйне" житло — Лисогор

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Луганськ окупація
Окупований Луганськ. Луганськ, 22 вересня 2022 рік. Фото: AP Photo

На Луганщині російська окупаційна буде націоналізувати квартири та житлові будинки, в яких ніхто не проживає.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"У так званій"ЛНР" ухвалили "закон", який передбачає виявлення, використання і позбавлення права власності житлових приміщень, в яких не з’являються господарі. Окупанти збираються націоналізувати такі квартири та приватні будинки по всій території, захопленій з 2014 року", — написав він.

За його інформацією, окупаційна влада публікуватиме відповідні оголошення після виявлення такого житла на своїх ресурсах, а також будуть розміщувати оголошення на під'їздах. Після цього господарі цього житла протягом 30 днів мають підтвердити своє право власності.

"У разі відсутності господаря або орендаря складатимуть акти про неможливість встановлення власників об’єктів нерухомості та заноситимуть до окупаційного єдиного реєстру безхазяйного майна. Надалі – визнаватимуть право муніципальної власності на ці об’єкти. Тобто – націоналізуватимуть", — повідомив Лисогор.

Також він додав, що в окупованому Рубіжному окупанти вже почали інвентаризувати будівлі та приміщення банків, аптек, торговельних підприємств та магазинів.

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