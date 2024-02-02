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На Одещині знайшли мертвою зниклу безвісти 15-річну дівчинку
ВБИВСТВОПОЛІЦІЯРегіони

На Одещині знайшли мертвою зниклу безвісти 15-річну дівчинку

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На Одещині знайшли мертвою зниклу безвісти 15-річну дівчинку
Фото: поліція Одеської області

На Одещині зниклу безвісти 15-річну Мішель Піявчик знайшли з ознаками насильницької смерті.

Про це 2 лютого повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

Тіло дівчини виявили в Березівському районі. У поліції додали, що ймовірного вбивцю встановили, з ним проводяться невідкладні слідчі заходи.

Про зникнення неповнолітньої 30 січня поліції повідомила її бабуся. Жінка зазначила, що онука ще 21 січня пішла з дому і перестала виходити з нею на зв’язок. За даним фактом поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 КК УкраїниВбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, в рамках якого розгорнули пошуки зниклої.

Деталі у поліції повідомлять згодом.

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