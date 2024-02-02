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На Рівненщині поліцейські організували спецоперацію, щоб затримати чоловіка за розбійний напад на жінок
КРИМІНАЛЗброяПОЛІЦІЯРегіони

На Рівненщині поліцейські організували спецоперацію, щоб затримати чоловіка за розбійний напад на жінок

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Розбійний напад, спецоперація поліцейських, вилучення боєприпасів
Фото: поліція в Рівненській області

На Рівненщині поліцейські організували спецоперацію, щоб затримати підозрюваного у розбійному нападі. За версією слідства, чоловік вночі пробрався до чужого будинку. Він напав на двох жінок, завдав їм вогнепальних та різаних ран. Правоохоронцям — погрожував гранатою.

Про це 2 лютого повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Катерина Загурська.

З її слів, інцидент стався у ніч проти 1 лютого в Дубенському районі:

"Близько четвертої ранку до помешкання 40-річної жительки села Бондарі постукали перелякані та закривавлені сусідки 79 та 58 років і повідомили, що невідомий чоловік у білому одязі розбив вікно та озброєний пробрався в будинок. Вимагаючи гроші, бив їх сокирою та стріляв. Не отримавши коштів, втік. Жінкам вдалося вибратися з помешкання та звернутися за допомогою".

На Рівненщині затримали чоловіка, який напав на жінок і хотів підірвати правоохоронців
Фото: поліція в Рівненській області

З вогнепальними та різаними ранами двох жительок села Бондарі госпіталізували. Жінок прооперували й наразі загрози їхньому життю немає.

На місце події виїхали правоохоронці, криміналісти, кінологи, вибухотехніки. Організували спеціальну операцію, всі дороги перекрили, залучили дрони.

Орієнтовно о 7:00 поліцейські виявили чоловіка в білому маскувальному костюмі посеред засніженого поля біля сусіднього села.

"Нападник зрозумів, що викритий тож почав утікати. Коли поліцейські наблизились до нього, той повернувся та висмикнув чеку із гранати, погрожуючи усіх підірвати", — додала пресофіцерка.

На Рівненщині затримали чоловіка, який напав на жінок і хотів підірвати правоохоронців
Фото: поліція в Рівненській області

Правоохоронці переконали чоловіка здатися.

"Оточений поліцейськими, він сам привів боєприпас у безпечний стан та поклав його на землю. У 42-річного жителя села Молодаво вилучили пристрій для відстрілу гумових куль типу револьвер, патрони, гільзи, бойову гранату РГД-5 із запалом, сокиру та інші речові докази. За місцем проживання чоловік під час обшуку виявили 200 грамів вибухової речовини, биту з металевим наконечником, корпус міни, три пістолети, понад 1 500 патронів різного калібру, ракетницю", — зазначила Катерина Загурська.

На Рівненщині затримали чоловіка, який напав на жінок і хотів підірвати правоохоронців
Фото: поліція в Рівненській області

Чоловіка затримали й оголосили про підозру. В поліції розслідують факт розбійного нападу, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, скоєного в умовах воєнного стану.

2 лютого суд обрав підозрюваному запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою.

Також поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї і боєприпасів та за фактом погрози правоохоронцю. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до 15 років із конфіскацією майна.

За даними пресофіцерки поліції в Рівненській області, підозрюваний раніше відбував покарання за незаконне поводження зі зброєю та майнові злочини.

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