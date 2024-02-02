Група з 13 депутатів та п'яти перів парламенту у Великій Британії звернулися до міністра закордонних справ Девіда Кемерона із закликом додати Росію до переліку держав-спонсорів тероризму.

Про це йдеться у листі на сайті кампанії з визнання Росії державою-спонсором тероризму, розгорнутої громадською ініціативою "Група друзів України у Сполученому Королівстві" (UK Friends of Ukraine).

За словами парламентарів, ракетні удари по Києву та інших містах України під час Різдва та Нового року "вкотре підкреслило невибірковий характер неспровокованої російської агресії".

"Народ України залишається непохитним перед лицем російських атак, але після двох років повномасштабної війни життя цивільного населення все більше руйнується через варварство Путіна", — йдеться у листі.

Парламентарі зазначили, що вітають рішення про додаткове фінансування від уряду Великої Британії. Водночас додали, що з наближенням другої річниці повномасштабного вторгнення РФ і після майже десяти років російських атак, вони так само приголомшені діями Росії.

"Таким чином, ми робимо чітке повідомлення про те, що уряд Великої Британії має назвати Росію державою-спонсором тероризму. Британія може стати першою великою західною країною, яка оголосить російську державу поза законом", — йдеться у листі.

Парламентарі нагадали, що у листопаді 2022 року Європейський парламент ухвалив подання про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Згідно зі звітом, опублікованим "Друзями України", є незаперечні докази того, що Росія є терористичною державою — станом на 11 січня 2024 року внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 10 тисяч цивільних та зруйновано 150 тисяч будинків. Автори листа наголошують, що фактичні цифри можуть бути значно вищими.

"Визнання Росії терористичною державою, не лише продемонструє міжнародне лідерство (Британії, — ред.), а й може стати частиною урядового законодавства для переходу від заморожування до арешту російських активів. Сполучене Королівство заморозило понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів після повномасштабного вторгнення.", — наголосили парламентарі.