"Всі стріляють влучно". Керівниця охоронної служби пошти Сумщини про свою роботу

2 лютого "Укрпошта" відзначила 30-річчя з дня створення. У святковий день Суспільне поспілкувалося з працівницею Сумської філії Таїсою Балашовою, яка очолює охоронну службу підприємства.

Таїса Балашова відповідає за безпеку поштових працівників Сумщини. У її підпорядкуванні – охоронна служба поштовиків, в тому числі листоноші супроводження пошти. Це службовці, без яких не перевозять жодний поштовий вантаж.

"На кожному маршруті присутній листоноша супроводження пошти, яка знаходиться зі зброєю. Яка, згідно розкладу, охороняє усю пошту, яку везе. Зброя видається під запис у журнал, видається бронежилет, видаються газові балончики. Кожен рік у нас практичні стрільби, їдемо в тир. Кожен працівник, за яким закріплена зброя, практично веде стрільби. Люди всі обучені і стріляють влучно", — розповідає жінка.

Фото: Суспільне Суми

Пані Таїса говорить, і сама влучно стріляє, особисто перевіряє зброю у підпорядкованих підрозділах. Каже, за всі роки роботи у поштовій сфері не пам’ятає жодного разу, коли зброю доводилося застосовувати. А прийшла працювати на пошту жінка у 1977 році. Каже, мріяла про це з дитинства, коли у рідній Комишанці, що на Недригайлівщині, допомагала у місцевому поштовому відділенні.

"Я допомагала начальнику пошти продавати листівки. Допомагала їй посилки в’язати. З самої школи мені подобалася пошта. Після 10 класу я поїхала в Охтирське училище вчитися на оператора поштового зв’язку", — згадує Таїса.

Фото: Суспільне Суми

Починала працювати жінка оператором поштового зв’язку, потім навчалася далі, поступово стала начальницею поштового відділення. Очолювала молодіжну організацію поштових працівників Сум, у складі якої допомагала на будівництві парку "Казка".

"Прибирали, клумби робили, копали, яка робота була – ту і робили. Я своїм зараз онукам кажу: "Ходіть у парк, я теж там приклала зусилля", — розповідає жінка.

У центральне відділення Укрпошти прийшла 20 років тому, очолила цех сортування. На цій посаді отримала нагороду "За пильність при виконанні посадових обов’язків”.

Фото: Суспільне Суми

"Був у нас такий випадок, що у посилці була граната, ну вона дуже стара, не збройова. Вона була в паперовій упаковці, не в ящику, бандероль була в мішку. При сортуванні, викладенні з мішка бандеролей і листів на стіл сортувальний ми обнаружили таке вкладення, що насторожило нас. Колекціонер вирішив послати у подарунок", — згадує пані Таїса.

Сьогодні її люди супроводжують 19 маршрутів по Сумах і в райони. Від початку війни забезпечували перевезення пенсій та інших виплат. Жінка називає якості, потрібні кожному поштовому працівнику: "Уважність, відповідальність, чесність".

Пані Таїса каже, що за понад 45 років роботи на пошті не розчарувалася у своїй дитячій мрії: "Не можу представити, чи я ще б десь змогла працювати, крім пошти".

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