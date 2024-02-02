Протягом дня, 2 лютого, військові РФ атакували Нікополь та Мирівську громаду, що на Дніпропетровщині. Били по населених пунктах з артилерії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Нікополі поранені 34-річний чоловік та 63-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

В результаті двох артобстрілів у місті пошкоджені санаторій, п'ять приватних будинків, чотири господарські споруди та лінія електропередач.

У Мирівській громаді понівечене аграрне підприємство.Загиблих і поранених немає.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро