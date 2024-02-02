Протягом 2022 року на Дніпропетровщині зафіксували 9876 нових випадків захворювання на рак, розповів завідувач обласного мамологічного центру КП "Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер" Сергій Приходько під час брифінгу.

За його словами, більше ніж 4,9 тисячі людей, хворих на рак, померли. Не прожили з моменту виявлення захворювання 23,5% жителів регіону.

Більше ніж третина жінок звертаються до обласного мамологічного центру з третьою та четвертою стадією раку молочної залози.

"В онкології існує такий показник, як занедбаність — це питома вага пацієнтів, що звернулася вперше на пізніх стадіях перебігу захворювання відносно кількості всіх пацієнтів з цим захворюванням. Зазвичай цей показник корелює з невдалими результатами лікування. За нашою власною статистикою, занедбаність в Дніпропетровському обласному мамологічному центрі у 2022-му році складала 35,1%, в цьому році 35%", — сказав Сергій Приходько.

Найпоширеніші види онкозахворювань у світі — рак молочної залози, легень, прямої кишки, передміхурової залози, ободової кишки та шлунку. За кількістю смертей найпоширеніші захворювання легень, прямої кишки, печінки, шлунку та молочної залози.

"В Україні серед чоловіків перша “п’ятірка”: легені, передміхурова залоза, ободова кишка, пряма кишка та шлунок. Серед жінок: молочна залоза, тіло матки, ободова кишка, пряма кишка та шийка матки. В структурі смертності серед чоловіків — легені, передміхурова залоза, шлунок, пряма кишка та ободова кишка. Серед жінок: молочна залоза, ободова кишка, шлунок, яєчники та пряма кишка", — розказав завідувач обласного мамологічного центру.

Рак шийки матки є найпоширенішим онкологічним захворюванням у 23-х країнах світу, сказав Сергій Приходько.

Як виявити захворювання та чи можна вилікувати

Виявити онкологію можна за допомогою скринінгу. В Україні їх два типи — мамографічний скринінг раку молочної залози та скринінг раку шийки матки.

"В онкології виділяють три основні види лікування: хірургічний, променевий та медикаментозний. Ці види лікування представлені і в нашому Дніпровському обласному клінічному онкологічному диспансері. Ми обслуговуємо людей із інших областей, для них є стаціонар", — розказав завідувач обласного мамологічного центру.

Звернутися до Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру можна за номерами — +38 (068) 634-61-36, +38 (056) 720-97-00.

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