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У Житомирі обговорили підвищення цін на проїзд у громадському транспорті
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У Житомирі обговорили підвищення цін на проїзд у громадському транспорті

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Громадський транспорт, тариф, вартість проїзду, ТТУ, ціни, пасажири, пільги
У Житомирі обговорювали можливість підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

2 лютого у Житомирі на громадських слуханнях обговорили рентабельність пасажирських перевезень у громадському транспорті міста та ймовірне підвищення цін на проїзд.

У Житомирі обговорили підвищення цін на проїзд у громадському транспорті
Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

За словами заступника міського голови Олександра Шевчука, трамвайно-тролейбусне управління у 2023 році понесло збитків на суму 23 мільйони 400 тисяч гривень.

У Житомирі обговорили підвищення цін на проїзд у громадському транспорті
Олександр Шевчук розповів, що Житомирське ТТУ у 2023 році працювало зі збитками. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

"Левова частка собівартості наших перевезень включає в себе це дві складові: видатки на паливо-мастильні матеріали і заробітна плата працівників підприємства. І тут не важливо, чи це наше комунальне підприємство — підприємство електротранспорту, чи це приватний перевізник. У більшості випадків видатки приблизно однакові. Якщо говорити про підприємство електротранспорту, то ми бачимо динаміку зростання електроенергії, тож, очікуване зростання прогнозують на квітень-травень 2024 року. Ми зараз не доотримуємо від планованої виручки від 1,5 до 2 мільйонів гривень щомісячно, що призведе до кінця року з потребою прийти в бюджет у розмірі від 20 до 24 мільйонів гривень додатково", — розповів Олександр Шевчук.

Посадовець також додав, що рішення про можливе зростання вартості проїзду в громадському транспорті ухвалять після декількох громадських обговорень.

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