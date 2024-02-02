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У Словаччині протести охопили понад 30 міст. Чого хочуть активісти
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У Словаччині протести охопили понад 30 міст. Чого хочуть активісти

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Протест проти уряду Роберта Фіцо в Кошице, Словаччина, 01 лютого 2024 року. Фото: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images

У Словаччині 1 лютого відбулися протести проти уряду Роберта Фіцо. Акції пройшли у 32 містах, зокрема у столиці Братиславі на мітинг прийшли 30 тисяч учасників. Вони виступають проти ліквідації спеціальної прокуратури та змін до Кримінального кодексу.

Про це написали словацькі видання Dennik N i TV Noviny.

1 лютого також виповнилося 100 днів із моменту створення уряду Роберта Фіцо. Мітинги протесту цього дня організували опозиційні партії: "Свобода і солідарність" (Sloboda a Solidarita, SaS), "Прогресивна Словаччина" (Progresívne Slovensko, PS) та Християнсько-демократичний рух (Kresťanskodemokratické hnutie, KDH).

Крім словацьких міст, протести проходили за кордоном: у Празі, Брюсселі, Парижі та Осло.

А в столиці Словаччини Братиславі акція стала рекордно масштабною — її відвідали 30 тисяч людей. Туди прийшла з виступом Яна Дюркова, сестра звільненого від служби слідчого Павла Дюркова — він розслідував корупцію, що відбувалася на найвищому рівні в державі. Також виступав Юзеф Куцяк, батько вбитого журналіста, який непокоїться, що винних у його справі не буде покарано після ліквідації Генеральної прокуратури.

У натовпі лунали гасла "Ми тут вдома" та "Фіцо — до Росії!" З початку цього року акції протесту пройшли вчетверте.

У чому полягають поправки до законів, які хоче ввести уряд Фіцо

Голова SaS Річард Сулік розкритикував поправку до кримінального законодавства. Якщо її приймуть, буде зменшено покарання за корупцію чи економічні злочини. Сулік навів опитування, згідно з яким навіть виборці правлячої коаліції не згодні з меншим покаранням за корупційні злочини.

План, схвалений коаліційним урядом Фіцо, передбачає ліквідацію спеціальної прокуратури, яка займається такими серйозними злочинами, як хабарництво, організована злочинність та екстремізм. Ці справи хочуть передати регіональним прокуратурам, які не займалися такими злочинами протягом 20 років. Заплановані зміни також передбачають пом'якшення покарань за корупційні та деякі інші злочини, включаючи можливість умовного засудження, а також значне скорочення строків давності.

Президентка Зузана Чапутова заявила, що запропоновані зміни ставлять під загрозу верховенство права і завдають "непередбачуваної" шкоди суспільству.

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