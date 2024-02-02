Депутат Люботинської міськради загинув на Куп'янському напрямку

51-річний Володимир Гиренко з Люботина загинув 1 лютого поблизу Іванівки Куп'янського району на Харківщині, отримавши поранення, несумісні з життям.

Про це повідомив виконавчий комітет Люботинської міської ради.

"З перших днів війни Володимир був одним із лідерів, а надалі — командиром добровольчого формування Люботинської міської територіальної громади № 1 "Варта", яке вживало всіх необхідних заходів для оборони та захисту населення міської громади. З червня 2022 року перейшов до лав Збройних сил України й самовіддано захищав рідну землю командиром відділення снайперів на сході України", — сказано у повідомленні.

В цивільному житті Володимир Гиренко був депутатом VI, VII і VIII скликань Люботинської міської ради.

"Володимир був люблячим і турботливим сином, братом, батьком і чоловіком. Мріяв, щоб три його доньки жили в незалежній та вільній Україні", — сказано у повідомленні.

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