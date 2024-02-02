Епідемія грипу та ГРВІ: аналіз захворюваності на Житомирщині

Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ на Житомирщині перевищений на 67 відсотків. Станом на 29 січня 2024 року рівень захворюваності зріс у порівнянні з попереднім тижнем на 40%. Епідемічний поріг перевищено в усіх чотирьох районах області.

У першій міській лікарні Житомира на стаціонарному лікуванні із діагнозами грип, ГРВІ та Covid-19 перебувають 25 пацієнтів. Зі слів медичного директора закладу Андрія Волкова, в інфекційному відділенні лікарні інколи бракує місць для госпіталізації всіх хворих.

"Це досить стандартна ситуація — взимку розпочинається епідсезон, тобто щорічно відбувається те ж саме. Минулий та позаминулий рік у нас був Covid-19, а зараз і грип, і Covid-19. Пацієнтів дійсно дуже багато. Вони лежать не лише у інфекційному відділенні. Пацієнтів, які йдуть на поправку, ми переводимо у терапевтичне відділення, тому що в інфекційному просто не вистачає місць", — пояснив Андрій Волков.

Андрій Волков, Житомир, 2 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Більша половина від загальної кількості хворих — це діти до 17 років. Станом на 2 січня 2024 року у міській дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні перебувають 217 дітей, дві третини з них мають діагнози грипу та ГРВІ. Заступниця медичного директора міської лікарні №2 Світлана Довгаль розповіла, що крім того, хворіють і діти віком від одного до шести місяців.

"Збільшилася кількість дітей, які не відвідували садочки та школи, перебували вдома із батьками чи близькими. Практично у першу добу в двох третин дітей рентгенологічно підтверджуються важкі пневмонії", — сказала Світлана Довгаль.

Світлана Довгаль, Житомир, 2 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Станом на 1 лютого 2024 року у Бердичівській лікарні із діагнозами грип та ГРВІ перебуває 41 людина, включаючи дітей. За словами начальниці відділу охорони здоров’я Бердичівської міської ради Олени Тарасової, це високий, але контрольований показник.

"Що стосується амбулаторних хворих, то у нас, звичайно, більше випадків ГРВІ, ніж грипу. Станом на 01 лютого амбулаторно у нас лікується 294 людини, а в лікарні перебуває 41 людина", — інформувала Олена Тарасова.

Олена Тарасова, Бердичів, Житомирщина, 2 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

За минулий місяць в Коростені зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. Зараз до місцевої лікарні госпіталізують лише тих, у кого спостерігається важкий перебіг хвороби. Станом на 2 лютого всі відділення лікарні, які приймають таких хворих, завантажені майже на 100 відсотків. У закладі планують розгортати додаткові ліжка.

"Ми зараз спостерігаємо повне завантаження соматичних відділень лікарні, таких як дитяче, дитяче інфекційне, інфекційне відділення. Сьогодні ці відділення практично щодня завантажені на 100 відсотків", — сказав генеральний директор Коростенської міської лікарні Сергій Ковердун.

Сергій Ковердун, Коростень, Житомирщина, 2 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Епідпоріг перевищено також у дев'яти громадах Звягельського району. З початку епідсезону, з 2 жовтня 2023 року на території району захворіли більше 22 тисяч людей.

"Починаючи з четвертого тижня, ряд шкіл були переведені на дистанційну форму навчання, і вже на п'ятому тижні ми спостерігаємо незначне зменшення захворюваності на ГРВІ. Такі обмежувальні заходи дали свої результати", — пояснила лікарка епідеміологиня райвідділу центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Гусєва.

Тетяна Гусєва, Звягель, Житомирщина, 2 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Завідувачка відділу епіднагляду Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Лутай розповіла, що з початку епідсезону з 2 жовтня 2023 року на території області захворіли майже 137 тисяч людей.

"Порівнюючи цифри з захворюваністю на Covid-19, за останній тиждень і, зокрема, упродовж останніх декількох тижнів, ми спостерігаємо тенденцію до зменшення кількості хворих саме на Covid-19. Ця тенденція постійно зберігається. Але при цьому Covid-19 залишається актуальним, тому що практично щотижня у нас від цієї інфекції помирають люди – зокрема особи старші 60 років", — сказала Тетяна Лутай.

Тетяна Лутай, Житомир, 2 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Житомир, 2 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Житомир, 2 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Раніше Суспільне писало, що У Житомирській громаді реєструється ріст захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих на 26,6%. Це 1404 випадки цього тижня проти 1109 випадків минулого.

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