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Яйця та птицю з Чехії заборонили ввозити в Україну: причина
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Яйця та птицю з Чехії заборонили ввозити в Україну: причина

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Яйця яйце
Яйця, ілюстративне фото. Фото: УНІАН

Із 1 лютого 2024 року Україна тимчасово обмежила ввезення яєць, птиці та продуктів із неї з Чеської Республіки. Усе через небезпеку пташиного грипу.

Про це повідомило Східне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Виняток — продукти, які пройшли належну обробку, що гарантує знищення збудника цього захворювання, згідно з вимогами Міністерства аграрної політики та продовольства.

Державна ветеринарна служба Чехії з початку 2024 року зареєструвала 13 спалахів пташиного грипу в невеликих господарствах. І вже є підтверджені випадки хвороби в диких птахів. Перед тим лише у грудні 2023 року з'явилося 10 спалахів хвороби.

Речник ветеринарної служби Петр Маєр 3 січня заявив, що доведеться знищити 750 тисяч курей на птахофермі в селі Брод-над-Тиху, що за 150 кілометрів на захід від Праги.

пташиний грип Чехія 2024
Карта поширення пташиного грипу в Чехії, 2 лютого 2024 року. Фото: Державна ветеринарна служба Чехії/скриншот

Пташиний грип може передаватися людям під час контакту з домашньою птицею, але ризик для здоров'я людини низький. Проте грип призводить до високої смертності серед домашніх тварин. І через це підвищуються ціни на продовольство й виникають торговельні обмеження з боку країн, які імпортують птицю.

До того ж, як пише Центр громадського здоров'я, якщо пташиний вірус та звичайний людський грип одночасно потраплять в організм людини, то з’являється новий штам, що має важкий перебіг, легко передається і може викликати пандемію грипу.

Що робити власникам домашньої птиці

Щоб убезпечити домашню птицю від пташиного грипу фахівці обласної Держпродспоживслужби рекомендують власникам:

  • ізолювати птицю;
  • не допускати контакту свійської птиці з дикою;
  • не зберігати в господарстві предмети, які можуть приваблювати диких птахів;
  • зберігати корм захищеним від диких птахів та гризунів;
  • забезпечити належну утилізацію посліду, сміття та полеглої свійської птиці.

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