Яйця та птицю з Чехії заборонили ввозити в Україну: причина

Із 1 лютого 2024 року Україна тимчасово обмежила ввезення яєць, птиці та продуктів із неї з Чеської Республіки. Усе через небезпеку пташиного грипу.
Про це повідомило Східне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Виняток — продукти, які пройшли належну обробку, що гарантує знищення збудника цього захворювання, згідно з вимогами Міністерства аграрної політики та продовольства.
Державна ветеринарна служба Чехії з початку 2024 року зареєструвала 13 спалахів пташиного грипу в невеликих господарствах. І вже є підтверджені випадки хвороби в диких птахів. Перед тим лише у грудні 2023 року з'явилося 10 спалахів хвороби.
Речник ветеринарної служби Петр Маєр 3 січня заявив, що доведеться знищити 750 тисяч курей на птахофермі в селі Брод-над-Тиху, що за 150 кілометрів на захід від Праги.
Пташиний грип може передаватися людям під час контакту з домашньою птицею, але ризик для здоров'я людини низький. Проте грип призводить до високої смертності серед домашніх тварин. І через це підвищуються ціни на продовольство й виникають торговельні обмеження з боку країн, які імпортують птицю.
До того ж, як пише Центр громадського здоров'я, якщо пташиний вірус та звичайний людський грип одночасно потраплять в організм людини, то з’являється новий штам, що має важкий перебіг, легко передається і може викликати пандемію грипу.
Що робити власникам домашньої птиці
Щоб убезпечити домашню птицю від пташиного грипу фахівці обласної Держпродспоживслужби рекомендують власникам:
- ізолювати птицю;
- не допускати контакту свійської птиці з дикою;
- не зберігати в господарстві предмети, які можуть приваблювати диких птахів;
- зберігати корм захищеним від диких птахів та гризунів;
- забезпечити належну утилізацію посліду, сміття та полеглої свійської птиці.