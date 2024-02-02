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Сумська "Вікторія" зіграла товариський матч
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Сумська "Вікторія" зіграла товариський матч

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Сумська &quot;Вікторія&quot; зіграла товариський матч
Фото: Суспільне Суми

Спаринг у рамках підготовки до весняної частини сезону першої ліги українського футболу зіграла сьогодні сумська "Вікторія". Суперником команди Анатолія Безсмертного був київський клуб "Лівий берег".

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Товариський матч "Вікторія" — "Лівий берег" Фото: Суспільне Суми
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Товариський матч "Вікторія" — "Лівий берег" Фото: Суспільне Суми
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Товариський матч "Вікторія" — "Лівий берег" Фото: Суспільне Суми
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Товариський матч "Вікторія" — "Лівий берег" Фото: Суспільне Суми

З киянами сумчани виступають у першій лізі і восени команди обмінялися перемогами. У вересні 2023 "Вікторія" мінімально (1:0) перемогла у Сумах, у листопаді у Києві перемогу (5:0) святкували футболісти "Лівого берега". Обидві команди за підсумку першого етапу чемпіонату вийшли до "Чемпіонської ліги" — "Лівий берег" посідає третє місце (36 очок), "Вікторія" – шосте (30 очок).

"Сьогодні у першому таймі два голи забили футболісти "Лівого берега". У другому не забивали ані кияни, ані сумчани", — повідомив Суспільному пресаташе "Вікторії" Євген Тітаренко.

Цим поєдинком "Вікторія" завершила перший тренувальний збір. Другий — сумчани проведуть на базі львівського "Руху" у Винниках.

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