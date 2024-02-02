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У Польщі росіянина і білоруса засудили за шпигунство для Росії
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У Польщі росіянина і білоруса засудили за шпигунство для Росії

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Польща
Прапор Польщі. Ілюстративне фото: Getty Images

Окружний суд міста Білосток у Польщі засудив до чотирьох років ув’язнення росіянина і білоруса, яких обвинувачують у шпигуванні на користь Росії.

Про це повідомляє Польське радіо Білосток.

Вирок ще не набув законної сили, засуджені можуть оскаржити вирок.

За версією слідства, протягом кількох років чоловіки збирали важливу інформацію, зокрема: про польські військові частини, їх оснащення, завдання на кордоні з Білоруссю та співпрацю з іншими арміями країн НАТО і передавати її військовій розвідці Росії.

Обвинувачення стосуються діяльності цих осіб упродовж 2017-2022 років.

Фігуранти перебували в Польщі легально. Білорус навчався в одному з університетів Білостока, а згодом займався організацією парашутної підготовки – за цей час він мав налагодити контакти, в тому числі й соціальні, та використати їх для роботи на російську військову розвідку. Росіянин нібито проводив таку діяльність під виглядом культурної діяльності та туризму.

Обох заарештували у квітні 2022 року; вони досі перебувають під вартою.

У грудні 2023 року 14 громадян України, Білорусі та Росії засуджені в Польщі за шпигунство на користь російських спецслужб. Ще двох підозрюваних судитимуть окремо.

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