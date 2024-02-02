НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Луцьку презентували нову поштову марку із серії "Героїчні професії"
УКРПОШТАРегіони

У Луцьку презентували нову поштову марку із серії "Героїчні професії"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Поштова марка у Луцьку
Презентація поштової марки із нової серії "Героїчні професії" у Луцьку, 2 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Луцьк

2 лютого у центральному відділенні Укрпошти у Луцьку відбулося спецпогашення нової поштової марки із нової серії "Героїчні професії".

Загальний тираж поштової марки – 200 тисяч примірників. На Волинь доставили 10 тисяч поштових блоків, розповіла Суспільному директорка обласної філії Валентина Варголяк.

Марка приурочена 30-річчю Укрпошти, у спецпогашенні взяли участь працівники трьох найкращих волинських відділень,

У кожному блоці — дві марки: "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають".

1
Погашення марки у Луцьку
1
Погашення марки у Луцьку
1
Погашення марки у Луцьку
1
Погашення марки у Луцьку
1
Погашення марки у Луцьку
1
Погашення марки у Луцьку
1
Погашення марки у Луцьку
1
Погашення марки у Луцьку
"Поштовики – героїчні люди. Бо йдуть на деокуповані території, як тільки завершується розмінування, заходять наші працівники із виплатою пенсій, з продуктами, допомагаючи таким чином людям", — зазначила Валентина Варголяк.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
У Хмельницькому презентували новий блок марок, присвячений поштовикам
У Хмельницькому презентували новий блок марок, присвячений поштовикам
&quot;Всі стріляють влучно&quot;. Керівниця охоронної служби пошти Сумщини про свою роботу
"Всі стріляють влучно". Керівниця охоронної служби пошти Сумщини про свою роботу
&quot;Укрпошта завжди поруч з вами&quot;. У Миколаєві погасили нову марку, присвячену поштовикам
"Укрпошта завжди поруч з вами". У Миколаєві погасили нову марку, присвячену поштовикам
Херсон, марка, Укрпошта
У Херсоні погасили марку "Укрпошта завжди поруч з вами"
На початок