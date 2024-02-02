У Луцьку презентували нову поштову марку із серії "Героїчні професії"

2 лютого у центральному відділенні Укрпошти у Луцьку відбулося спецпогашення нової поштової марки із нової серії "Героїчні професії".
Загальний тираж поштової марки – 200 тисяч примірників. На Волинь доставили 10 тисяч поштових блоків, розповіла Суспільному директорка обласної філії Валентина Варголяк.
Марка приурочена 30-річчю Укрпошти, у спецпогашенні взяли участь працівники трьох найкращих волинських відділень,
У кожному блоці — дві марки: "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають".
"Поштовики – героїчні люди. Бо йдуть на деокуповані території, як тільки завершується розмінування, заходять наші працівники із виплатою пенсій, з продуктами, допомагаючи таким чином людям", — зазначила Валентина Варголяк.
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