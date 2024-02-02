2 лютого у Сумах погасили марку, присвячену 30-річчю "Укрпошти". Поштовий блок "Укрпошта завжди поруч з вами" продовжує серію "Героїчні професії".

У блоці дві марки – "Укрпошта доставляє" із зображенням пересувного поштового відділення, яке приїхало у населений пункт після звільнення, і "ЗСУ перемагають", на якій військові вітають машину "Укрпошти" у прифронтовій зоні.

Фото: Суспільне Суми

Як розповів директор Сумської філії АТ "Укрпошта" В’ячеслав Маринич, новітня історія українського поштового оператора бере початок 2 лютого 1994 року, коли було проведено розподіл державного підприємства електрозв’язку та поштових послуг на два підприємства – "Укрпошту" та "Укртелеком".

Нові марки погасили за участю співробітників, які працюють в поштовій системі понад 30 років.

Фото: Суспільне Суми

Від 2 лютого блок "Укрпошта завжди з вами" можна придбати у всіх відділеннях національного поштового оператора.

Фото: Суспільне Суми

Раніше у серії "Героїчні професії" були випущені марки, присвячені українським енергетикам та залізничникам.

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