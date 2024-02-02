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Присвятили поштовикам: у Черкасах погасили нову марку з серії "Героїчні професії війни"
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Присвятили поштовикам: у Черкасах погасили нову марку з серії "Героїчні професії війни"

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Марка Черкаси, Укрпошта
Гасять марку, що присвячена "Укрпошті", 2 лютого 2023 року, Черкаси. Фото: Суспільне Черкаси / Аліна Бережна

Нову марку з серії "Героїчні професії війни", присвячену поштовикам, 2 лютого 2024 року погасили у Черкасах. На марці зобразили реальну автівку "Укрпошти".

Марку присвятили 30-річчю Укрпошти, розповіла Суспільному директорка з розвитку мережі "Укрпошти" черкаського регіону Анжела Гаврилова.

Марку випустили тиражем у 200 тисяч примірників. Вартість однієї – 30 гривень.

"Сьогодні (2 лютого - ред.) у нас свято – Укрпошті виповнюється 30 років і у свій ювілей ми презентуємо марку, яка присвячена поштовикам. Коли ЗСУ звільняє місто та село, туди відразу їдуть пересувні відділення Укрпошти. Тому на марці, яку ми сьогодні презентуємо – там є два зображення, "Укрпошта доставляє – ЗСУ перемагає".

На марці зобразили пересувне відділення, що має реальну історію:

"Це реальне пересувне відділення, яке працює на півдні України, але це не про конкретну людину якусь, а це про всіх поштовиків. Про всіх, хто працює під час війни в надскладних умовах".

марочка присвячена Укрпошті
Фото: Суспільне Черкаси / Аліна Бережна

Марку гасили учотирьох: серед них ті, хто працює майже з дня заснування "Укрпошти", розповіла Анжела Гаврилова. Операторка відділення зв'язку Укрпошти Наталія Шемшур розповіла, що пошта — це стабільність:

"Як і будь-яка робота, працювати завжди складно, але ми спілкуємось з людьми. Пошта – це якась стабільність у людей. Викликає відчуття стабільності. Що б там не сталося, пошта є була і буде".

Придбала марку пані Ірина. Розповіла, що зібрала колекцію:

"Я марки купую кожен випуск, особливо з воєнних часів, з самого, самого початку повномасштабного вторгнення. Я працюю на Укрпошті, тому вважаю, що це свято моє особисте, тому маю залишити пам’ять про цю подію".

марку погасили в Черкасах
Фото: Суспільне Черкаси / Аліна Бережна

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