На Харківщині відзначили 20-й День бабака: фоторепортаж

2 лютого у Гайдарах Харківської області пройшов День бабака. Удвадцяте бабак Тимко дав прогноз, якою чекати весну.

Також цьогоріч Тимко навіщував, що допоможе українцям перемогти у війні.

Він вибрав іграшку Почекуна, що доглядачі "переклали" як знак, що українцям потрібно запастися терпінням.

"Бабак набрав вагу та почувається добре. Подружку не знайшли йому ще, він холостяк", — розказав доглядач Володимир Ронкін.

На Харківщині відзначили День бабака, 2 лютого 2024 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Бабак Тимко ІІІ віщує, що допоможе українцям перемогти війну, Харківська область, 2 лютого 2024 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Бабак Тимко ІІІ на руках у доглядача Володимира Ронкіна, Харківська область, 2 лютого 2024 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

День Бабака-2024 на Харківщині, 2 лютого 2024 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Бабак Тимко ІІІ на руках у доглядача Володимира Ронкіна, Харківська область, 2 лютого 2024 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

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