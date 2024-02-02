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На Житомирщині ще одна релігійна громада приєдналася до Православної церкви — настоятель лишився в УПЦ МП
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На Житомирщині ще одна релігійна громада приєдналася до Православної церкви — настоятель лишився в УПЦ МП

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1 лютого в Єпархіальному управлінні Житомирсько-Овруцької єпархії Православної церкви України видали укази та посвідчення про прийняття до складу єпархії парафіян релігійної громади села Карвинівка. Настоятель церкви лишився в УПЦ Московського патріархату.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив єпископ Житомирсько-Овруцької єпархії Православної церкви України Паїсій.

"Прийняв уповноважених парафіян релігійної громади Свято-Петро-Павлівського храму села Карвинівка Романівського благочиння. Після загальних зборів, які відбулися 27 січня 2024 року, релігійна громада ухвалила рішення про вихід з підпорядкування Московському патріархату та приєднання до ПЦУ без настоятеля, який залишився вірний Московському патріархату. Вітаючи таке рішення парафіян, видав відповідні Укази та Посвідчення про їхнє прийняття до складу Житомирсько-Овруцької єпархії Православної Церкви України", — написав єпископ.
На Житомирщині ще одна релігійна громада приєдналася до Православної церкви — настоятель лишився в УПЦ МП
Фото: Facebook єпископа Житомирсько-Овруцької єпархії Паїсія

На Житомирщині ще одна релігійна громада приєдналася до Православної церкви — настоятель лишився в УПЦ МП
Фото: Facebook єпископа Житомирсько-Овруцької єпархії Паїсія

На Житомирщині ще одна релігійна громада приєдналася до Православної церкви — настоятель лишився в УПЦ МП
Фото: Facebook єпископа Житомирсько-Овруцької єпархії Паїсія

Раніше кореспонденти Суспільного побували в селі Карвинівка Чуднівської громади, де 27 січня на збори громади прийшли близько ста людей. Зі слів парафіян, переходити до громади ПЦУ вони вирішили, бо не хочуть ходити до російської церкви після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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