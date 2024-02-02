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Ломако сказав, коли запустять тролейбус у мікрорайон Шерстянка у Чернігові
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Ломако сказав, коли запустять тролейбус у мікрорайон Шерстянка у Чернігові

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Ломако сказав, коли запустять тролейбус у мікрорайон Шерстянка у Чернігові
ФОТО: Суспільне Чернігів

У Чернігові у 2024 році обіцяють запустити тролейбус у мікрорайон Шерстянка.

Про це повідомив Олександр Ломако 1 лютого під час свого публічного звіту за 2023 рік на посаді в. о. міського голови Чернігова.

"У цьому році, я думаю, навіть до кінця першого півріччя, ми запустимо тролейбус на Шерстянку", – сказав Ломако.
Олександр Ломако
Олександр Ломако. ФОТО: Суспільне Чернігів

Також він зазначив, що найближчим часом обіцяють відновити пільговий проїзд до мікрорайону Подусівка. За його словами, процес ускладнюється тим, що у тролейбусному управлінні не вистачає водіїв:

"Зараз іде набір водіїв, з водіями складно".

Нагадаємо, жителі Подусівки у Чернігові залишились без соціального громадського транспорту після активних бойових дій у березні 2022 року. У мікрорайоні пошкоджена контактна мережа для тролейбусів.

Оскільки, за словами директора комунального підприємства “Чернігівське тролейбусне управління” Руслана Ємця, "побудова контактної мережі на Подусівку – це не настільки розумно, як купівля тролейбусів з автономним ходом", у 2023 році в Чернігові за гроші з міського бюджету за 13 мільйонів 375 тисяч гривень придбали тролейбус з автономним ходом.

Зараз тролейбус доопрацьовують на автозаводі. Щоб випустити його на маршрут необхідно ще близько двох місяців, коментував Суспільному Руслан Ємець 28 грудня 2023 року.

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