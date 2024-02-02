Aqyardaki "Berkut"nıñ eski komandanı, Qırım ve Rusiye tarafından yarımada işğal etilgen vaqıt Herson vilâyeti arasındaki yol bloklaştırmaq içün çalınğan silâ qullanğan ve Kıyiv Maydanındaki İtibar İnqilâbınıñ üç iştirakçisini öldürgen üç hadimine üç maddede şübe bildirdiler.

Baş prokurornıñ Ofisi bu aqqına haber berdi.

Ukraina CQniñ 262. maddesiniñ 2. qısmı, 111. maddesiniñ 1. qısmı, 110. maddesiniñ 3. qısmına mücibi adamlarğa şübe bildirdiler. Olarnı 15 senege maküm ete bileler.

"Taqiatçılarnıñ bilgilerine köre, 2014 senesi qara qış-kiçik aylar devamında sabıq uquq qorçalayıcılar, paytahttaki tınç qarşılıq numayışlarına faalca qanunsız qarşılıq kösterdiler. 2014 senesi kiçik aynıñ 26-sından başlap Kıyivden Aqyarğa qaytqan soñ mahsus bölükte saqlanğan avtomatik ateş sılasını qanunsız aldılar", — dep bildirildi.

Devlet taqiqat bürosınıñ (DTB) bilgilerine köre, 2013-2014 ss. şübelengen "Berkut" bölükleriniñ mahsus askerlerinen beraber adamlar, Kıyivdeki tınç qarşılıq numayışınıñ iştirakçilerine qarşı küç qullandılar.

"Kütleviy haber vastalarında bile eski komandan, Maydannıñ silâlsız iştirakçilerine ateş açqanına maqtandı. Onıñ vastasız iştirakinen qarşılıq numayışınıñ 3 iştirakçisi öldürildi, 15 vatandaş ağır yaralandı, 60 insan orta ağır yaralandı, 126 qolay yaralandı. Eski rejimniñ soñ künleri işdeşlerinen beraber şübelengen adamlar, Ukraina Prezidentiniñ Memuriyetini qaravul etmege başladılar ve 2014 senesi kiçik aynıñ 20-sinden 21-ine gece maalinde daa 40 Kalaşnikov avtomatını aldılar", — dep bildirildi.

DTBnıñ bilgilerine köre, o zaman prezident olğan Viktor Yanukovıç qaçqan ve İtibar İnqilâbı yeñgen soñ silâ alıp, olar Aqyarğa qayttılar ve "Bekrut"nıñ çalışmağa bitirgenini ögrendiler.

Eski komandan yerli hastahaneniñ kardio bölüginde "saqlandı" ve rus işğalcileri Qırım işğal etmege başlağan soñ "acelen tedaviyledi" ve öz eski hadimlerini Rusiyege hızmet etmege ve rus işğalcilerine yarımadanı işğal etmege yardım etmege faalca çağırmağa başladı.

"Eski komandannıñ emrine köre, ukrain formasını kiygen ve silâ çalğan şübelengen adamlar, tecavuzcılar tarafından yaratılğan qıtaviy Ukrainadan yarımadağa ketken bütün yollarda blok noqtalarında qaravul etmege başladılar. Vekâletli insan olmağan eski berkutçılar, yarımada ketken vatandaşlarnıñ naqliyatı, vesiqalarını teşkere, yarımadağa halqara nezaretçiler, jurnalistler, uquq qorçalayıcılar ve askerlerni yibermey ediler. Bu areketlerinen Rusiyege Qırım MCni vaqtınca işğal etmege yardım ettiler", — dep bildirildi.

Şu anda olar işğal akimiyet organlarında çalışalar, Aqyar "Berkut"ınıñ eski komandanı ise "RF Federatsiya Şurasınıñ senatorı" oldı.

"Taqiqatçılar, şübelengen adamları tevqif etmege rica etecek", — dep DTB qayd etti.

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