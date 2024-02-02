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Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди
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Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди

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Прикордонники з Волині отримали медалі "Захист Вітчизни"
Роман, Михайло і Григорій — волинські прикордонники, які отримали медалі "Захиснику Вітчизни". Фото: Волинський прикордонний загін

Троє бійців Волинського прикордонного загону отримали державні нагороди. Їм вручили медалі "Захиснику Вітчизни".

Нагороди прикордонникам вручив заступник Голови Держприкордонслужби Сергій Сердюк.

Як розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, усі троє стали прикордонниками з початку повномасштабного вторгнення. Торік навесні відправилися на Донеччину.

З її слів, нагороджені прикордонники нині відновлюються після поранень, отриманих на передовій.

"Наші позиції постійно обстрілювали різного роду боєприпасами. Навіть добратися до них – було справжнім випробуванням. Відстань у кілька кілометрів я називав "дорогою смерті", — говорить один з нагороджених прикордонників Михайло.
Державні нагороди отримали троє прикордонників з Волині
Прикордонник Михайло на нагородженні. Фото: Волинський прикордонний загін

Прикордонник Роман розповів: окрім артилерійських зарядів, їхні позиції регулярно обстрілювали запалювальними фосфорними боєприпасами. Попри це, каже, прикордонники відбивали щоденні штурми.

Нині прикордонник звільнений у запас.

Державні нагороди отримали троє прикордонників з Волині
Прикордонник Роман на нагородженні. Фото: Волинський прикордонний загін

Ще один нагороджений, Григорій, теж відновлюється після поранення.

"Мені осколком від касетного боєприпасу поранило руку. Стріляти сам я уже не міг, але споряджав та подавав магазини побратимам. Один з бійців отримав серйозніше поранення, то я витягнув його з-під обстрілу", — пригадує прикордонник.
Державні нагороди отримали троє прикордонників з Волині
Прикордонник Григорій на нагородженні. Фото: Волинський прикордонний загін

Зі слів речниці Волинського прикордонного загону, Михайло та Григорій зараз продовжують охороняти державний кордон на Волині, але готові знову вирушити у зону активних бойових дій.

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