В енергосистемі України вранці 2 лютого дефіциту немає. Водночас фахівці закликали споживати світло ощадливо.

Про це повідомили в "Укренерго".

Як зазначається, 1 лютого добовий максимум споживання був зафіксований ввечері — на 0,8% нижче, ніж 31 січня. Станом 09:00 ранку 2 лютого рівень споживання електроенергії на 1,8% нижче за відповідний показник напередодні.

"Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Попри потепління, зима триває і загальний рівень споживання залишається високим. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", — вказали у компанії.

Протягом доби на теплових електростанціях у поточний ремонт вийшли 2 енергоблоки. Електроенергії, виробленої електростанціями різних видів, вистачає для забезпечення всіх юридичних та побутових споживачів.

Імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 2 475 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 687 МВт. Експорт відсутній.

Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 348 населених пунктів. Окрім цього, є пошкодження через обстріли у мережах Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської областей.

Через обстріл без світла були жителі Кривого Рогу

Російські окупанти у ніч проти 2 лютого вдарили безпілотниками-камікадзе по двох підстанціях у Дніпропетровській області.

"Унаслідок атаки на одній з них було пошкоджено обладнання, персонал не постраждав. Завдяки встановленому захисту вдалося уникнути пожежі", — розповіли в "Укренерго".

Фахівці також зазначили, що через обстріл знеструмлювались побутові та промислові споживачі у Кривому Розі та окремі промислові споживачі в дніпровському регіоні.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після дозволу військових. Триває заживлення споживачів по резервних схемах.