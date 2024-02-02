В енергосистемі України вранці 2 лютого дефіциту немає. Водночас фахівці закликали споживати світло ощадливо.
Про це повідомили в "Укренерго".
Як зазначається, 1 лютого добовий максимум споживання був зафіксований ввечері — на 0,8% нижче, ніж 31 січня. Станом 09:00 ранку 2 лютого рівень споживання електроенергії на 1,8% нижче за відповідний показник напередодні.
"Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Попри потепління, зима триває і загальний рівень споживання залишається високим. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", — вказали у компанії.
Протягом доби на теплових електростанціях у поточний ремонт вийшли 2 енергоблоки. Електроенергії, виробленої електростанціями різних видів, вистачає для забезпечення всіх юридичних та побутових споживачів.
Імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 2 475 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 687 МВт. Експорт відсутній.
Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 348 населених пунктів. Окрім цього, є пошкодження через обстріли у мережах Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської областей.
Через обстріл без світла були жителі Кривого Рогу
Російські окупанти у ніч проти 2 лютого вдарили безпілотниками-камікадзе по двох підстанціях у Дніпропетровській області.
"Унаслідок атаки на одній з них було пошкоджено обладнання, персонал не постраждав. Завдяки встановленому захисту вдалося уникнути пожежі", — розповіли в "Укренерго".
Фахівці також зазначили, що через обстріл знеструмлювались побутові та промислові споживачі у Кривому Розі та окремі промислові споживачі в дніпровському регіоні.
Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після дозволу військових. Триває заживлення споживачів по резервних схемах.