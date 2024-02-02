НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В енергосистемі дефіциту немає. Через обстріли є пошкодження у мережах чотирьох областей — "Укренерго"
ЕНЕРГЕТИКАЕлектроенергіяЕнергосистемаПодіїВійна

В енергосистемі дефіциту немає. Через обстріли є пошкодження у мережах чотирьох областей — "Укренерго"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В енергосистемі дефіциту немає. Через обстріли є пошкодження у мережах чотирьох областей — &quot;Укренерго&quot;
Електроопора. Ілюстративне фото: УНІАН

В енергосистемі України вранці 2 лютого дефіциту немає. Водночас фахівці закликали споживати світло ощадливо.

Про це повідомили в "Укренерго".

Як зазначається, 1 лютого добовий максимум споживання був зафіксований ввечері — на 0,8% нижче, ніж 31 січня. Станом 09:00 ранку 2 лютого рівень споживання електроенергії на 1,8% нижче за відповідний показник напередодні.

"Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Попри потепління, зима триває і загальний рівень споживання залишається високим. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", — вказали у компанії.

Протягом доби на теплових електростанціях у поточний ремонт вийшли 2 енергоблоки. Електроенергії, виробленої електростанціями різних видів, вистачає для забезпечення всіх юридичних та побутових споживачів.

Імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 2 475 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 687 МВт. Експорт відсутній.

Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 348 населених пунктів. Окрім цього, є пошкодження через обстріли у мережах Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської областей.

Через обстріл без світла були жителі Кривого Рогу

Російські окупанти у ніч проти 2 лютого вдарили безпілотниками-камікадзе по двох підстанціях у Дніпропетровській області.

"Унаслідок атаки на одній з них було пошкоджено обладнання, персонал не постраждав. Завдяки встановленому захисту вдалося уникнути пожежі", — розповіли в "Укренерго".

Фахівці також зазначили, що через обстріл знеструмлювались побутові та промислові споживачі у Кривому Розі та окремі промислові споживачі в дніпровському регіоні.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після дозволу військових. Триває заживлення споживачів по резервних схемах.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Новий голова ОБСЄ прибув в Україну
Новий голова ОБСЄ прибув в Україну. Про що він заявив на пресконференції у Києві

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
вулиці, місто
Атака дронами, шахтарі під землею, вимкнення світла, арешт майна Царьова. Головні новини Дніпра та області 2 лютого
енергетики, світло
У Кривому Розі відновили електропостачання для 103 тисяч абонентів, домівки яких знеструмило через атаку дронами
У ДТЕК розповіли що і скільки відремонтували на Одещині минулого року
У ДТЕК розповіли що і скільки відремонтували на Одещині минулого року
"Полтававодоканал" відключили від електропостачання
Відключення об’єктів "Полтававодоканалу" від електропостачання: як це пояснюють у підприємстві
На початок