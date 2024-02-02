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У Прилуцькому районі зіткнулися легковик і вантажівка: водійка легковика загинула
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У Прилуцькому районі зіткнулися легковик і вантажівка: водійка легковика загинула

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У Прилуцькому районі зіткнулися легковик і вантажівка: водійка легковика загинула
ФОТО: Поліція Чернігівської області

У Прилуцькому районі на Чернігівщині неподалік села Замістя Сухополов'янської громади 1 лютого зіткнулися легковик і вантажівка. Від отриманих травм водійка легковика загинула на місці події.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму сайті.

ДТП сталася о 19:30.

"Попередньо поліцейські встановили, що водійка легкового автомобіля, виїжджаючи з ґрунтової дороги на головну трасу Київ-Суми-Юнаківка, не надала перевагу у русі вантажівці. У результаті чого транспортні засоби зіткнулися", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що загибла 1981 року народження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Триває досудове розслідування.

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