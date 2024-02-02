США посилять тиск на Угорщину задля членства Швеції в НАТО

Високопоставлені законодавці США заявили, що хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО, припустивши, що Будапешт ризикує остаточно зіпсувати свої відносини з Вашингтоном.

Про це повідомляє Reuters.

Угорщина ризикує завдати непоправної шкоди своїм відносинам із Вашингтоном, якщо вона не зробить жодних дій. Комітет Сенату з міжнародних відносин Бен Кардін заявив, що має "глибоке занепокоєння" з приводу курсу нинішнього уряду Угорщини.

"Партнери не роблять таких речей. І я запитую, чи є вони надійним союзником у нашій програмі безвізового режиму", — заявив він на прес-конференції.

Сенатори Джин Шахін, демократ, і Том Тілліс, республіканець, які є співголовами сенатської групи спостерігачів НАТО, опублікували заяву, яка закликає Угорщину змінити курс.

"Бездія Угорщини ризикує завдати непоправної шкоди її відносинам зі Сполученими Штатами та НАТО", - заявили у своєму зверненні сенатори.

Угорщина на сьогодні є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до альянсу.

Що відомо про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Швеція разом із сусідньою Фінляндією прагнули стати членами НАТО після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Туреччина 28 червня 2022 року погодилася підтримати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Три країни підписали спільний меморандум за підсумками перемовин у Мадриді. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно "запросили" Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу.

25 січня 2024 року Президент Туреччини Реджеп Ердоган схвалив ратифікацію членства Швеції в НАТО, підписавши відповідний документ. Останній заклад в центрі, який працює.