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Колишнього співробітника ЦРУ засудили до 40 років в'язниці за найбільший витік інформації в історії агентства
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Колишнього співробітника ЦРУ засудили до 40 років в'язниці за найбільший витік інформації в історії агентства

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ЦРУ
Печатка Центрального розвідувального управління в штаб-квартирі ЦРУ, штат Вірджинія, США, фото: АР

Колишнього співробітника ЦРУ Джошуа Шульте ув'язнили на 40 років за найбільший витік секретної інформації в історії агентства.

Про це пише Sky News.

Інженер-програміст із Нью-Йорка Шульте передав дані викривальному агентству WikiLeaks у так званому витоку "Vault" 7 у 2017 році.

Прокурори, які вимагали повного довічного ув'язнення, заявили, що підозрюваний винен у шпигунстві, комп'ютерному зломі, неповазі до суду, неправдивих заявах ФБР і зберіганні зображень і відео сексуального насильства над дітьми.

Вирок Шульте виніс федеральний суд Нью-Йорка. Витік "Vault 7" розкрив секретні хакерські інструменти та призвів до серії ганебних викриттів про діяльність агентства.

У 2017 році WikiLeaks оприлюднив подробиці того, як ЦРУ стежило за іноземними урядами, скомпрометувавши їхню електроніку та комп’ютерні мережі.

"Це був найбільший витік даних в історії ЦРУ, а передача ним викраденої інформації WikiLeaks є одним із найбільших несанкціонованих розкриттів секретної інформації» в історії США", — сказали прокурори.

Слідчі, які працюють над витоком інформації, виявили тисячі фотографій і відео сексуального насильства над дітьми в квартирі Шульте на Манхеттені в зашифрованому контейнері під трьома шарами захисту паролем.

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