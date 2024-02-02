Японія розробляє плани евакуації населення островів поблизу Тайваню

Уряд Японії створив департамент для допомоги місцевій владі в розробці планів евакуації жителів з островів у Східно-Китайському морі поблизу Тайваню.

Про це пише Nikkei.

Управління реагування на надзвичайні ситуації, яке перебуває в управлінні Кабінету міністрів країни сформувало підрозділ, який, як очікується, налічуватиме приблизно десяток членів.

Уряд спонукатиме Окінава та інші префектури в регіоні Кюсю, а також префектуру Ямагуті на головному острові Хонсю розробити плани евакуації протягом наступного фінансового року. Це стало дедалі актуальнішим на фоні загострення між Китаєм та Тайванем.

Останніми роками Пекін посилив військовий тиск на Тайвань, а Стратегія національної безпеки Японії, оприлюднена наприкінці 2022 року, закликає до планів екстреної евакуації, що охоплює прилеглі японські острови в Східно-Китайському морі.

У разі будь-якої надзвичайної ситуації на Тайвані або в прилеглому регіоні, Японія очікує евакуювати до 110 000 жителів і 10 000 туристів з архіпелагу Сакісіма. Залежно від ситуації Японія може розгорнути кораблі та літаки, якими керує Японська берегова охорона та Сили самооборони.

Новий підрозділ очолює чиновник з Управління пожежної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих. Інші члени будуть представники міністерств транспорту, охорони здоров’я та освіти, серед інших агенцій, які керуватимуть якістю життя евакуйованих. До кінця березня уряд має завершити план переселення людей частини населення у найпівденніших регіонах.

Тайвань має незалежний уряд з 1949 року, але Китай вважає самоврядний острів своєю територією. США юридично зобов’язані підтримувати обороноздатність Тайваню відповідно до Закону про відносини з Тайванем 1979 року.

До слова, 11 січня Вашингтон дав чіткий сигнал Пекіну, що виступає проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські й парламентські вибори на Тайвані.