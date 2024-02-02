У Раді пропонують посилити покарання для ухилянтів, які хочуть втекти за кордон

У Верховній Раді України пропонують ухвалити зміни до кримінального законодавства, щоб посилити покарання для ухилянтів від мобілізації.

Відповідний законопроєкт опублікували на сайт парламенту.

Ініціаторами законопроєкту виступили троє нардепів від партії "Слуги Народу". Вони пропонують внести зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу.

"З метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період... карати позбавленням волі строком від трьох до пʼяти років", — йдеться у документі.

За повторне подібне правопорушення покарання передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

У чинному законодавстві йдеться, що незаконне перетинання кордону карається строком до трьох років позбавлення волі, а повторне порушення — до пʼяти.

Разом з тим зазначається, що особа може звільнитися від відповідальності у разі добровільного повернення в України впродовж 6 місяців з моменту перетину кордону та яка добровільно заявила про факт скоєння злочину прикордонникам.

Перетин кордону чоловіками після початку повномасштабного вторгнення

Від 24 лютого 2022 року чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати територію України до закінчення воєнного стану в країні. Проте є чоловіки, які змогли втекти та нелегально перебувають закордоном.

Згідно з даними офіційного статистичного органу ЄС – Євростату, станом на кінець листопаду 2023 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії, 650 тисяч чоловіків призовного віку виїхали з України та перебувають нині у 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні й Норвегії.

Євростат не уточнює при цьому, скільки з цих чоловіків виїхали легально, як батьки трьох дітей, інваліди 2 групи чи інші категорії осіб, які мають на це право. Також європейська статистика окремо не врахувала чоловіків, які могли виїхати до ЄС з окупованих Росією територій.

При цьому, наведені дані охоплюють лише тих чоловіків, які отримали офіційний статус біженців.